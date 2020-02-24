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Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

К организации протестов на западе Украины и в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку бывший президент Петр Порошенко и люди из его окружения. Соответствующее предположение озвучил политический эксперт Кирилл Молчанов.

Как отметил аналитик, свидетельством возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» является то, что акции протеста подстрекали представители Православной церкви Украины, основанной в период нахождения у власти экс-главы государства. Молчанов привел в пример настоятеля прихода ПЦУ в Новых Санжарах, который лично выводил людей на улицы, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, анонсировал смену курса Кремля на украинском направлении после празднования 75-летия Великой Победы.

 

ДЦ

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В мире

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

К организации протестов на Украине против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку Петр Порошенко и люди из его окружения. Такое предположение озвучил политолог Кирилл Молчанов.

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