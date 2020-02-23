Киевский позор с эвакуацией украинцев из Уханя спонсировал Порошенко?

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23 февраля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко на скриншоте youtube-видео

Митинги и стычки с полицией организовала команда бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом корреспонденту АН рассказали жители Новых Санжар. Этот город уже стал символом позора Украины. Там люди выступили против того, чтобы эвакуированных из Уханя разместили в местном санатории.



На самом деле, объяснения местных жителей выглядят, как попытка оправдаться. За последние пару дней город Новые Санжары стали символом позора Украины. Туда официальный Киев направил эвакуированных из Уханя для прохождения карантина.

Узнав про это, местные жители вышли на массовые акции с требованием перенести место размещения карантина в другой город. После стычек с полицией жители Новых Санжар попали в скандальную информационную повестку. После этого Украину начали сравнивать со Средневековьем.

«Во всем виноваты городские власти», — это первое объяснение одного из жителей города Новые Санжары. Он просил не называть себя, так как боится, что после разговора с корреспондентом АН к нему нагрянет СБУ: «Они ничего толком не объяснили».

Житель Новых Санжар пояснил, что в действительности в санатории нет никаких условий для карантина. По его словам, там общий душ на коридор. Украинец крайне удивился, когда прочитал историю про натовское оборудование, завезенное в санжарский санаторий. Официальный Киев уверяет, что в медицинском центре все самое лучшее.

«Сам митинг был какой-то непонятный», — продолжил объясняться уже другой житель Новых Санжар: «Приехали какие-то люди, они начали раскачивать ситуацию, взбаламутили народ. Это Порошенко все проплатил».