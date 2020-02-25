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Вероятный срок завершения гражданской войны в Донбассе назвал украинский эксперт

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вероятный срок завершения гражданской войны в Донбассе назвал украинский эксперт
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Гражданская война в Донбассе может быть закончена к концу текущего года. Соответствующий прогноз озвучил политический эксперт с Украины Юрий Дудкин, говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

По словам аналитика, противостояние в Донбассе надоело всем западным партнерам Киева, при этом Россия давит на Евросоюз, требуя заставить власти Украины выполнить подписанные ими минские договоренности. Дудкин считает, что киевское руководство могут принудить к урегулированию конфликта. Вероятно, что он завершится уже к концу 2020 года, процитировал политолога один из авторов «Яндекс. Дзен».

Ранее отечественный эксперт Сергей Кургинян предсказал гражданскую войну по всей Украине после ухода президента Владимира Зеленского. Также сообщалось, что бывший украинский министр обороны Александр Кузьмук спрогнозировал распад страны.

 

ДЦ

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