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Журналист раскрыл имя предполагаемого организатора украинского «Коронамайдана»

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист раскрыл имя предполагаемого организатора украинского «Коронамайдана»
Глава МВД Украины Арсен Аваков, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Акции протеста против размещения на карантин украинцев, вывезенных с охваченных коронавирусом территорий Китая, состоявшиеся в Полтавской области и в западных регионах бывшей советской республики, координировались из властных кабинетов. Соответствующую точку зрения высказал киевский журналист Роман Скрыпин.

По словам Скрыпина, процитированного «ПолитНавигатором», «массой», которая пыталась разгромить автобусы с эвакуированными, управляли из правительства. В качестве предполагаемого организатора «Коронамайдана» журналист назвал главу МВД Арсена Авакова. Какие мотивы могли двигать министром, Роман Скрыпин не пояснил.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Строкань вычислил время начала массового «безумия» на Украине.

 

ДЦ

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