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Стала известна фамилия возможного нового премьер-министра Украины при Зеленском

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Стала известна фамилия возможного нового премьер-министра Украины при Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Новым главой кабинета министров Украины при президенте Владимире Зеленском может стать Сергей Тигипко, занимавший в течение нескольких лет пост вице-премьера в период, когда правительством руководил Николай Азаров. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», о вероятном скором назначении Тигипко рассказали три источника в кабмине соседнего государства.

В настоящий момент Сергей Тигипко занимается предпринимательской деятельностью. В одном из своих интервью он заявлял, что не собирается возвращаться в политику.

Ранее в Госдуме РФ обозначили первое условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Кроме того, сообщалось, что на Украине придумали «простой» способ «возвращения» Крыма.

 

ДЦ

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