Стала известна фамилия возможного нового премьер-министра Украины при Зеленском

Новым главой кабинета министров Украины при президенте Владимире Зеленском может стать Сергей Тигипко, занимавший в течение нескольких лет пост вице-премьера в период, когда правительством руководил Николай Азаров. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.
Как пишет интернет-издание «Русская весна», о вероятном скором назначении Тигипко рассказали три источника в кабмине соседнего государства.
В настоящий момент Сергей Тигипко занимается предпринимательской деятельностью. В одном из своих интервью он заявлял, что не собирается возвращаться в политику.
Ранее в Госдуме РФ обозначили первое условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Кроме того, сообщалось, что на Украине придумали «простой» способ «возвращения» Крыма.