Возможный срок нового завладения Украиной российским Крымом определил журналист

//В мире 13+

26 февраля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

На Украине рассказали, через какой период времени Киев снова может завладеть Крымом, который в настоящий момент является частью Российской Федерации. По данному вопросу высказался журналист Виталий Портников.

По словам Портникова, процитированного «ПолитНавигатором», если украинская сторона проведет сейчас новый референдум в Крыму, голосование обернется для нее поражением. К такому же результату должен привести плебисцит, если его организуют через 20 лет.

Возможность «вернуть» полуостров у Киева появится спустя 70-90 лет, полагает журналист. Он провел параллель между Крымом и прибалтийскими республиками, получившими независимость от Москвы через полвека после «советской оккупации».

Ранее в российском экспертном сообществе обозначили условие уничтожения Украиной непризнанных ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что в СМИ назвали имя предполагаемого нового премьера соседнего государства.