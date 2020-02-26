Самый вероятный сценарий развития военного конфликта в Донбассе назвал аналитик

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26 февраля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

По словам Гаспаряна, он не верит в то, что в среднесрочной перспективе в Донбассе воцарится мир. Все идет к заморозке противостояния по сценарию Приднестровья или Нагорного Карабаха, отметил аналитик.

Ранее украинские власти раскрыли причину своего нежелания воевать с Российской Федерацией за Крым. Кроме того, сообщалось, что журналист Виталий Портников рассказал, в течение какого срока Киев может вернуть полуостров.