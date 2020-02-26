Самый вероятный сценарий развития военного конфликта в Донбассе назвал аналитик

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.
По словам Гаспаряна, он не верит в то, что в среднесрочной перспективе в Донбассе воцарится мир. Все идет к заморозке противостояния по сценарию Приднестровья или Нагорного Карабаха, отметил аналитик.
Ранее украинские власти раскрыли причину своего нежелания воевать с Российской Федерацией за Крым. Кроме того, сообщалось, что журналист Виталий Портников рассказал, в течение какого срока Киев может вернуть полуостров.