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Самый вероятный сценарий развития военного конфликта в Донбассе назвал аналитик

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Самый вероятный сценарий развития военного конфликта в Донбассе назвал аналитик
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

По словам Гаспаряна, он не верит в то, что в среднесрочной перспективе в Донбассе воцарится мир. Все идет к заморозке противостояния по сценарию Приднестровья или Нагорного Карабаха, отметил аналитик.

Ранее украинские власти раскрыли причину своего нежелания воевать с Российской Федерацией за Крым. Кроме того, сообщалось, что журналист Виталий Портников рассказал, в течение какого срока Киев может вернуть полуостров.

 

ДЦ

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Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

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Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую…

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