Политолог Мухин: заявившие об уходе из России компании могут передумать и вернуться через месяц

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11 марта 2022, 10:13

фото: pixabay.com

Возможно, объявившие об уходе из России западные компании одумаются и через месяц вернутся на российский рынок. Такое мнение выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

Президент РФ Владимир Путин 10 марта поддержал предложение премьера Михаила Мишустина вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

Политолог считает, что это "разумная мера" с учетом того, что с Россией поступили в обход всех правил и норм ВТО, где РФ состоит вместе со странами, которые ввели антироссийские санкции.

"Наши ответные меры носят симметричный характер, они располагаются в зоне соблюдения должного уровня национальной безопасности. Раз нам фактически объявили экономическую войну, то и действовать нужно, исходя из законов военного времени, а не оглядываясь на условности ВТО", – считает эксперт.

Мухин объяснил разницу между национализацией и внешним управлением. По словам эксперта, "внешнее управление подразумевает команду профессионалов, которые приходят и руководят, получают зарплату, но не владеют предприятием". "Национализация предполагает перевод собственности из частных рук в государственные либо с дальнейшим управлением со стороны государства, либо с реализацией на аукционе", – пояснил Алексей Мухин.

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил национализировать производства западных компаний, которые ранее приняли решение о закрытии своего бизнеса в РФ.

В правительство РФ и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать.

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