Турчак: «Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, ушедших из России

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7 марта 2022, 19:35 Источник: ТАСС

секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, Alexander Rekun/Global Look Press

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил национализировать производства западных компаний, которые ранее приняли решение о закрытии своего бизнеса в РФ.

"Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании", – заметил в понедельник, 7 марта, Андрей Турчак.

По мнению секретаря Генсовета "Единой России", речь идет о чисто политическом решении. Турчак уточнил, что подобные действия западных компаний являются предумышленным банкротством, вследствие чего партия выступает с предложением национализировать производства тех из них, которые объявляют о закрытии производств на российской территории.