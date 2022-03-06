Calvin Klein и Tommy Hilfiger с 7 марта закрывают все магазины в России

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6 марта 2022, 22:48

Магазин Calvin Klein, Budrul Chukrut/globallook.com

Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская компания PVH объявила о закрытии с 7 марта всех своих магазинов на территории Российской Федерации и в Белоруссии. На этот шаг компания пошла из-за событий в Украине.

«В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля», - сказано в сообщении PVH, размещенном в Instagram.

24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.