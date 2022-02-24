Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

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24 февраля 2022, 07:04

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Трансляцию вел телеканал "Россия-24". Как сказал Путин, ее цель - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Он подчеркнул: "Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".

Путин заявил, что "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". "В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - пояснил российский лидер.