Аргументы Недели Экономика 13+

«Известия»: в перечень претендентов на национализацию вошли IKEA, Apple и McDonald's

, 08:00 Источник: Известия

«Известия»: в перечень претендентов на национализацию вошли IKEA, Apple и McDonald's
IKEA, pixabay.com

Глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов сообщил "Известиям", что в правительство РФ и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать.

По словам Олега Павлова, к настоящему моменту в перечне значатся 59 компаний, однако он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В списке, в частности, оказались: Apple, IKEA, Volkswagen, McDonald's, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M.

По словам главы "Общественной потребительской инициативы", к работе над данным перечнем будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram