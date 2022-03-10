«Известия»: в перечень претендентов на национализацию вошли IKEA, Apple и McDonald's

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10 марта 2022, 08:00 Источник: Известия

IKEA, pixabay.com

Глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов сообщил "Известиям", что в правительство РФ и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать.

По словам Олега Павлова, к настоящему моменту в перечне значатся 59 компаний, однако он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В списке, в частности, оказались: Apple, IKEA, Volkswagen, McDonald's, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M.

По словам главы "Общественной потребительской инициативы", к работе над данным перечнем будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.