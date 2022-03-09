Джен Псаки: США примут меры, если Россия решит национализировать компании, приостановившие свой бизнес в РФ

Власти США ответят России, если она решит конфисковывать активы западных компаний, которые на фоне украинского кризиса приняли решение об уходе с рынка. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
«Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло» - сказала она.
Псаки заявила, что Белый дом одобряет действия американских компаний, которые из-за военной спецоперации России в Украине приостановили свою деятельность в РФ, однако подчеркнула при этом, что руководство страны «закулисно» не подталкивало бизнес к такому решению.
7 марта секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать производства западных компаний, которые ранее приняли решение о закрытии своего бизнеса в РФ.