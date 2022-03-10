Путин поддержал идею вводить внешнее управление объявившим об уходе с российского рынка компаниями

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 марта 2022, 20:13 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею российского правительства вводить внешнее управление объявившим об уходе с российского рынка иностранным предприятиям. Глава российского государства в четверг, 10 марта, провёл совещание с членами кабинета министров по комплексу мер по минимизации последствий санкций для экономики России, для россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о подготовленном законопроекте, направленном на предотвращение закрытия производств. "Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях Правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организаций и рабочих мест",- сообщил премьер.

По данным Мишустина, большинство предприятий заявляет о временной приостановке с сохранением рабочих мест и зарплаты.

Путин ответил, что Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.

"Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены",- поручил Путин. "Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. ... Нужно тогда вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет",- заключил Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 10 марта, в рамках разговора с представителями СМИ констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес страны.