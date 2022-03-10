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Песков констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес РФ

, 12:15 Источник: ТАСС

Песков констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес РФ
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 10 марта, в рамках разговора с представителями СМИ констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес страны.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент происходит шоковое воздействие на российскую экономику.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон будет усиливать санкционное давление на РФ, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб.

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