Песков констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес РФ

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10 марта 2022, 12:15 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 10 марта, в рамках разговора с представителями СМИ констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес страны.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент происходит шоковое воздействие на российскую экономику.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон будет усиливать санкционное давление на РФ, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб.