Песков констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 10 марта, в рамках разговора с представителями СМИ констатировал беспрецедентную экономическую войну в адрес страны.
Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент происходит шоковое воздействие на российскую экономику.
Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон будет усиливать санкционное давление на РФ, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб.