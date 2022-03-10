Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал ужесточить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон будет усиливать санкционное давление на РФ, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб.
Сообщается, что Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским также обрисовал работу, которую осуществляет Великобритания для обеспечения Украины необходимым оружием.
Украинский лидер поблагодарил британского премьер-министра за политическую позицию, которую занимает Лондон, а также за поставляемые Киеву вооружения.