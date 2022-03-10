Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал ужесточить санкции против России

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10 марта 2022, 07:48 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Andrew Parsons/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон будет усиливать санкционное давление на РФ, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб.

Сообщается, что Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским также обрисовал работу, которую осуществляет Великобритания для обеспечения Украины необходимым оружием.

Украинский лидер поблагодарил британского премьер-министра за политическую позицию, которую занимает Лондон, а также за поставляемые Киеву вооружения.