Репутационный капитал России в условиях бандитских экономических санкций США

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 марта 2022, 22:43 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: pixabay.com

Сейчас многие эксперты заговорили о национализации российской и иностранной экономики в России в условиях американских бандитских экономических санкций. Вот мои размышления на этот счёт:



1. Необходимо признать, что в настоящее время ещё никто не сделал объективный анализ того, каких ключевых механизмов лишается современная российская экономика в процессе бандитских экономических американских санкций. А почему? А потому, что никто не знает объективно какой эта экономика была? Нет объективных экономических представлений (структуры и механизмов) российской экономики. Поэтому и нет понимания того, чего она лишилась в процессе этих американских бандитских санкций.



2. Могу точно сказать, что экономика стала неуклюжей. Более того, не стоить мнить, что возможна экономическая автаркия, как было в СССР. Нам до СССР далеко. Мы убили советскую экономику и производство.



3. Мышление экономистов-экспертов, которыми сейчас заполнены СМИ, примитивны, эмоциональны и близоруки. Особенно по вопросу национализации. Хапнуть ничего не стоит! А отстроить механизм, который не был отлажен раньше, не так просто! Тем более, не так просто это сделать в условиях давления бандитских американских санкций.



4. Тезисы о промежуточности и полумер в отношении национализации в условиях выживания и радикального давления санкций не настолько актуальны.



5. Самый сложный вопрос: какой будет будущая экономическая модель России в условиях потери репутационного российского капитала? Все остальные капиталы важны, но вторичны...

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