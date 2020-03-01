Турция хотела бы повоевать

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1 марта 2020, 23:41 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

конфликт, фото: соцсети

НАТО рассмотрела запрос Турции о проведении консультаций по ситуации в Сирии. Совместное заявление формально не было принято из-за вето Греции, выступающей за соблюдение соглашения ЕС и Турции о беженцах и мигрантах.

На самом деле – из-за отсутствия согласия союзников по поводу предоставления помощи в сфере ПВО и разведки. Ничего страшного не произошло, несмотря на все старания Анкары – ультиматумы и угрозы «ужасной мести» России.

Острая реакция Турции на ситуацию в Идлибе

Со стороны Запада все, как обычно, – нелепые осуждения действий России и Сирии по уничтожению террористов и, скорее всего, укрепление противовоздушной обороны некоторых членов. В общем, ситуация в Идлибе − повод для США попугать Россию, продвинуть «услуги» по защите от российского оружия и увеличить военное присутствие в регионах. Мол, от США некуда деться – поживем, увидим.

Как объясняет Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ, группировка террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенная в РФ, попыталась провести крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск в Идлибе 27 февраля.

Затем турецкие военные. По глупости турецких властей, не предупредивших Центр примирения враждующих сторон, погибли 33 турецких военнослужащих и ранены 30 человек в Бехуне. ВКС РФ не применялись. Российская сторона обеспечила прекращение огня и эвакуацию погибших и раненых в Турцию.

В качестве ответа Анкара нанесла военные удары по двумстам сирийским объектам в пятницу. Погибло 20 сирийских военных. Президент Турции Реджеп Эрдоган гордо заявил, что были уничтожены более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта и 7 химических складов.

Официальная реакция Турции была жесткой и неадекватной: Эрдоган ультимативно потребовал отвести сирийские войска из Идлиба, назвал их вражескими целями и попросил Путина оставить его «один на один» с режимом Асада.

Для него сирийский вопрос не авантюра, а действия в поддержку сирийского народа. Только вот никто из сирийцев его не приглашал, а значит, под сирийским народом имеются в виду боевики. Хорошо бы, если их имена были озвучены.

Пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» Омер Челик предложил рассматривать гибель турецких военных как нападение на НАТО и международное сообщество. Советник президента Месут Хакки заявил, что Анкара готова воевать с Россией и даже пообещал расчленить нашу страну. Явно, увлекся планами мести…

Вчера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу все-таки признал, что ВКС России не участвуют в ударах по турецким военным в Идлибе. И вот сегодня министр обороны Хулуси Акар указал на отсутствие цели вооруженного противостояния с Россией.

Тем временем сирийская армия продолжает очищать свою территорию от террористов в Идлибе и уже контролирует с десяток населенных пунктов на юге провинции. Lenta.ru сообщает, что Сирия заняла почти половину зоны деэскалации Идлиба и зашла дальше турецких наблюдательных пунктов.

Как SANA передает, Сирия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Там же идут ожесточенные бои с бандформированиями. Сирийские средства ПВО уничтожили шесть турецких беспилотников, а турки − два сирийских истребителя Су-24. Анкара атаковала аэродром Кувейрас на востоке Алеппо.

Почему никто не хочет воевать за Турцию?

Турция, несомненно, рассчитывала на резкую реакцию международного сообщества, запросив консультации в НАТО согласно статье 4 Устава. Но ее желания не осуществились. «Тотальной реакции» не было.

США, конечно, изобразили поддержку Анкаре. Постпредставитель США при ООН Келли Крафт призвала Россию и Сирию посадить боевые самолеты и отойти на линии разграничения огня. Нелепое требование. Сирия не прекратит обороняться, поскольку ее армия освобождает собственную территорию от боевиков.

Госсекретарь Майк Помпео обещал рассмотреть разные варианты помощи Турции, чтобы предотвратить жестокость со стороны режима Ассада и РФ и облегчить гуманитарный кризис в Идлибе. США выступают за отказ Анкары от российских ЗРК С-400 и подумывают о предоставлении ей разведданных и снаряжения. Об этом сообщила постпредставитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

В отличие от Госдепартамента Министерство обороны США не поддерживает размещение американских ракетных комплексов Patriot на границе Турции и Сирии.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность Анкаре и глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных и осудил неизбирательные воздушные удары России и Сирии. О военной помощи речь не шла. Идея Турции о беспилотной зоне также не получила поддержку, поскольку означала бы прямой конфликт с Россией, как уточняет The Guardian.

Генсекретарь призвал прекратить наступление Сирии и России, уважать международное право и поддержать действия ООН по поиску мирного решения конфликта. Вот только возвращение к соглашению о прекращении огня от 2018 г. зависит в большей степени от Турции, поддерживающей террористов.

В НАТО подумают о том, какую поддержку оказать Турции. Возможно, планируется укрепление ПВО Анкары и проведение разведывательных миссий, чтобы узнать расположение российских войск. В альянсе не рассматривают приведение в действие пятой статьи Устава, поскольку на Турцию фактически никто не нападал. Она сама находится на чужой территории и ведет военные действия против официальных властей.

НАТО не играет активной роли в сирийском конфликте, осуществляя воздушное наблюдение из американской военной базы в Инджирлике, где размещено ядерное оружие США. Газета Time пишет о глубоких расхождениях в НАТО по поводу действий Турции на севере Сирии, называя их интервенцией. Союзники не хотят сильно погружаться в новый конфликт, искусственно созданный Турцией. Париж пытался инициировать дебаты по поводу возможного ответа, но не получил поддержку.

Эрдоган, как считают британцы, достаточно испытывал на прочность терпение стран-членов НАТО, но Турция остается стратегически значимым союзником НАТО. Ей припоминают вмешательство в сирийский конфликт, отказ поддержать план укрепления обороны стран Балтии и Польши и покупать американский реактивный истребитель F-35, выбор российского ЗРК С-400, плохо совместимого с оборонной системой альянса.

TheGuardian предполагает, что сирийские войска при поддержке России смогут захватить бастионы «повстанцев» в Сирии.

Ситуацию в Идлибе обсудили на экстренном заседании СБ ООН, созванного по просьбе Лондона. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению огня в Идлибе. Постоянные предствительства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в СБ ООН осудили удары по турецким военным. Ни слова о потерях и разрушениях со стороны сирийской стороны.

Что реально происходит в Сирии?

Как сообщает САНА, власти Турции не имеют никакого права вмешиваться во внутренние дела Сирии. Сирийское информагентство указывает на кампанию дезинформации, преувеличение данных о потерях Сирии, поддержку Турции и западных стран террористических группировок и взаимодействие с боевиками в Идлибе. Турецкие наблюдательные пункты превратились в штаб логистической поддержки террористов.

Открытие автотрассы Алеппо − Дамаск и Международного аэропорта Алеппо, восстановление контроля над 130 селениями в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама были отнесены к основным достижениям. Недовольство США вызвано налаживанием мирной жизни и провалом проекта распространения терроризма и хаоса в Сирии.

Кто они – союзники Сирии?

Сирию поддерживает Иран: президент ИРИ Хасан Роухани подчеркнул важность искоренения терроризма в Идлиб и сохранение договоренностей в рамках Астанинского формата. Кстати, он предложил провести трехстороннюю встречу с участием Турции и Сирии, без участия России. Но вряд ли эта идея будет востребованной.

В Бейруте ставят в пример Сирию и осуждают нарушения Турцией ее суверенитета. Ливанские политики уверены в том, что Сирия победит в битве с турецкой оккупацией и терроризмом. Потому что у народов ближневосточного региона нет другого выбора, кроме сопротивления, всестороннего противостояния США и недопущения вмешательства во внутренние дела своих стран.

Чешская сторона выразила свою поддержку Сирии в ее борьбе с терроризмом. По словам заместителя председателя Палаты депутатов Чехии Томио Окамура, сирийская армия имеет право защищать свою страну, действия турецкого режима являются оккупацией. Эрдоган несет ответственность за эскалацию напряженности в регионе из-за своей агрессии и поддержки террористических организаций.

Постпредставитель РФ при ООН В. Небензя заявил, чтоДамаск имеет полное право бороться с терроризмом в своей стране согласно резолюциям СБ ООН. Турецкие войска без разрешения находятся на территории суверенного государства, а РФ − с одобрения официальных властей САР. Между прочим, мы там потеряли 115 человек, без ЧВК.

Сергей Лавров, глава МИД РФ, подчеркивает, что Турция не выполнила свои обязательства по Сочинским соглашениям. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что действия Турции, которая прикрывает террористов в Идлибе, создают угрозу не только в Сирии, но и в регионе.

Следует отметить, что российская сторона не отказывается от диалога с Турцией. В ходе телефонного разговора президенты России и Турции договорились о межведомственных консультаций, контактах военных ведомств в интенсивном режиме и нацеленности на снижение напряженности «на земле» при борьбе с террористами.

Главы МИД РФ и Турции обсудили подготовку к созданию благоприятной атмосферы для предстоящей встречи президентов в марте. Тем временем началась травля российских журналистов Sputnik Турция − нападения на дома, угрозы физической расправы и прекращения профессиональную деятельности, их задержание в Анкаре. МИД РФ обратился в международные правозащитные и журналистские организации. На данный момент журналистов освободили.

Миграционный кризис – ловушка для Европы?

Анкара тем временем открыла границу для беженцев из Идлиба в Европу. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил: более 76 тысяч мигрантов уже пересекли границу с Евросоюзом, но греческие власти говорят о 10 тысячах мигрантов, пытавшихся попасть в страну.

Первыми явно запаниковали в Берлине. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр обороны ФРГ и ведущие политики ХДС выступили за усиление давления Евросоюза и США на Россию и Сирию. Председатель комитета по внешним делам в Бундестаге Н. Реттген поддержал введение дополнительных санкций против России.

Париж пока обходится без паники. Путин вчера обсудил с Макроном обострение ситуации в Идлибе, меры по борьбе с террористами и гуманитарную ситуацию на северо-западе Сирии. 1 марта президент Франции призвал Москву и Анкару обеспечить незамедлительное прекращение военных действий в Идлибе и установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня. Он подчеркнул полную готовность Франции содействовать деэскалации. По всей видимости, Париж пытается активно включиться в политический процесс урегулирования сирийского конфликта и решить вопрос, как быть с мигрантами.

Не испугается ли Европа шантажа Эрдогана и сможет ли она показать свою «мягкую силу» так же успешно, как Россия применила силовую мощь, при соблюдении международного права? Похоже, Турция активно продвигает свои интересы в «родном» регионе и не сильно переживает за последствия от испорченных стратегических отношений с Россией и Евросоюзом.