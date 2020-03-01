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После Алеппо Турция больше не грозит войной России

, 19:36 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

После Алеппо Турция больше не грозит войной России
Эрдоган на скриншоте youtube-видео

Турция не преследует цели вооруженного противостояния с Россией. С таким заявлением теперь выступил глава турецкого минобороны Хулуси Анкар. Отказываться от войны с Россией он начал после рассказа об ударе по аэропорту в провинции Алеппо.

Удар по Алеппо нанесла турецкая авиация. Это произошло в рамках спецоперации «Весенний щит», о которой сообщил Хулуси Анкар. Это произошло на пресс-конференции.

«Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции», — пояснил Хулуси Анкар: «Вооруженные силы Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных».

Армейцы официальной Анкары атаковали аэродром Кувейрас. Он находится на востоке Алеппо. Накануне сирийская армия перебросила туда авиацию.

«Турция не преследует цели вооруженного противостояния с Россией», — эту фразу Хулуси Анкар произнес, рассказывая о спецоперации «Весенний щит».

Похоже официальная Анкара окончательно отказалась от планов воевать с Россией. Ранее советник Эрдогана заявил готовность вооруженного противостояния с Москвой. Однако уже в воскресенье одной из главных повесток в Турции стало развитие туризма. На фоне военной риторики выглядело это неожиданно и непонятно.

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