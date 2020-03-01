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Пригрозив войной России, Турция заговорила о развитии туризма

, 19:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Пригрозив войной России, Турция заговорила о развитии туризма
Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Турция достигла больших успехов в туризме. С таким заявлением выступил зам главы Всемирной туристской организации Гюнтер Ихлау. На фоне обострения ситуации в Идлибе и угрозами войны, с которыми выступила Турция, эти заявления выглядят достаточно нелепо. Но их активно цитируют турецкие СМИ.

Собравшиеся в Турции эксперты по туризму, как будто, выпали из основной информационной повестки. Идлиб поставил Россию и Турцию на грань войны. У собравшихся в Анкаре делегатов туристической выставки главным вопрос глобальной повестки до сих пор остается коронавирус.

«Главным вопросом глобальной повестки дня сферы туризма остается вспышка коронавируса нового типа (Сovid-19)», — заявил Гюнтер Ихлау: «Но эпидемия не оказала негативного влияния на мировой туризм. Мировой туризм «привык» к подобным вспышкам инфекций и ранее уже переживал подобные кризисы».

А потом он заговорил о турецком туризме. По мнению Ихлау он на подъеме прямо сейчас: «Турция предоставляет качественные услуги в сфере туризма и по праву должна входить в число среди мировых лидеров туриндустрии. Туризм в Турции продолжит рост».

Буквально в пятницу Владимир Путин провел экстренное совещание по ситуации в Идлибе. А советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией и расчленить ее изнутри.

Официальная Анкара начала дипломатический вояж для обсуждения ситуации с другими странами. Этот опус о развитии туризма может говорить о возможной стабилизации ситуации. Во время войны о туризме не говорят.

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