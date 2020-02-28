Все новости >>

//Общество 13+

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собрал членов Совбеза. Участники совещания обсудили актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня, а также детально обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

«Выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия против сирийской армии», – говорится в сообщении пресс-службе Кремля.

По согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в Идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входит контроль за деятельностью боевиков, в том числе в отношении российских военных объектов. Однако турецким партнерам не удалось выполнить эту задачу.

Участники совещания подчеркнули, что в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических группировок российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах. Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности, а трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических группировок.

Кроме этого, было обращено внимание на то, что турецкие военные в Идлибской зоне не должны находиться за пределами наблюдательных постов.

«Постоянные члены Совета Безопасности обсудили работу находящейся в Анкаре российской межведомственной оперативной группы, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе и выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре.

ДВа

//картина дня

В мире

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

В СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…

//новости ан

//новости ан

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка…

//новости ан