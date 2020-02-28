Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

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28 февраля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин собрал членов Совбеза. Участники совещания обсудили актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня, а также детально обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

«Выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия против сирийской армии», – говорится в сообщении пресс-службе Кремля.

По согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в Идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входит контроль за деятельностью боевиков, в том числе в отношении российских военных объектов. Однако турецким партнерам не удалось выполнить эту задачу.

Участники совещания подчеркнули, что в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических группировок российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах. Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности, а трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических группировок.

Кроме этого, было обращено внимание на то, что турецкие военные в Идлибской зоне не должны находиться за пределами наблюдательных постов.

«Постоянные члены Совета Безопасности обсудили работу находящейся в Анкаре российской межведомственной оперативной группы, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе и выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре.