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Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе в телефонном разговоре
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудили по телефону выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Инициатором разговора выступила турецкая сторона.

Главы государств обсудили возможность новых контактов по Идлибу на различных уровнях в ближайшее время.

«Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», – сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также добавил, что «российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня».

Ранее сообщалось, что Турция объявила о готовящемся ответном ударе.

ДВа

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