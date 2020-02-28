Турция объявила о готовящемся ответном ударе

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28 февраля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rusvesna.su

Фото: pixabay.com

В Турции власти страны заявили о готовящемся массированном ответе, который последует из-за гибели нескольких десятков военных в сирийской провинции Идлиб.

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецким ВВС и артиллерии удалось поразить более двух сотен целей, принадлежащих армии Сирии. «В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов режима… Также было нейтрализовано 309 военнослужащих режима», - сообщил он.

Также Акар добавил, что уничтоженными оказались 23 танка, 23 артиллерийских орудия, 5 вертолетов, 1 SA-17 и 1 SA-22.