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Турция проведет консультации с НАТО после гибели 33 своих солдат в Идлибе: "Это нападение на международное сообщество"

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN Turk

Турция проведет консультации с НАТО после гибели 33 своих солдат в Идлибе:
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что после гибели 33 турецких военных при обстреле сирийскими войсками в Идлибе, Турция начнет консультацию с НАТО. Об этом политик сообщил в пятницу, 28 февраля.

«Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции», - высказал Челик.

Пресс-секретарь добавил, что Турция защищает не только свои границы, но и южные границы НАТО. По его словам, атаку сирийских военных можно расценивать, как нападение на Североатлантический Альянс.

При этом в Соединенных Штатах поддержали позицию политика и призывают прекратить наступление в Сирии.

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БА

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