Лех Валенса оценил увеличение военного присутствия США в Польше

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29 февраля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

военный, pixabay.com

Бывший президент Польши Лех Валенса в субботу, 29 февраля, оценил решение об увеличении военного присутствия США на территории страны. Политик счел, что это хорошо для "психического комфорта".

Лех Валенса подчеркнул, что американские военные "оставляют доллары" в Польше, а это выгодно для республики. Экс-президент страны добавил, что если размышлять логически, то никакого смысла в присутствии военнослужащих США в стране нет.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.