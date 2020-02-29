Все новости >>

//В мире 13+

Лех Валенса оценил увеличение военного присутствия США в Польше

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лех Валенса оценил увеличение военного присутствия США в Польше
военный, pixabay.com

Бывший президент Польши Лех Валенса в субботу, 29 февраля, оценил решение об увеличении военного присутствия США на территории страны. Политик счел, что это хорошо для "психического комфорта".

Лех Валенса подчеркнул, что американские военные "оставляют доллары" в Польше, а это выгодно для республики. Экс-президент страны добавил, что если размышлять логически, то никакого смысла в присутствии военнослужащих США в стране нет.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

ЕТ

//картина дня

В субботу, 29 февраля, стало известно, что прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях. Согласно последней информации, тесты проводились в американском штате Техас.

В субботу, 29 февраля, стало известно, что прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации…

//новости ан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

//новости ан

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Келли Крафт в ходе экстренного заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно…

//новости ан