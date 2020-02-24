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В Совфеде прокомментировали слова польского президента о российской агрессии

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде прокомментировали слова польского президента о российской агрессии
Фото: pixabay.com

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия является "агрессором на Украине".

Морозов отметил, что реализация Украиной формулы Штайнмайера и Минских соглашений - залог успешного окончания конфликта на юго-востоке страны. При этом сенатор подчеркнул, что Киев постоянно ищет причины не выполнять свои обязательства.

"И украинские власти, и поляки, и прибалты... опровергают эту формулу, говорят о том, что нужно искать какой-то другой формат, что Минские соглашения и формула Штайнмайера уже не работают. То есть они фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта, который длится уже более пяти лет", — считает Морозов.

АБ

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