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Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Фото: pixabay.com

Польский президент Анджей Дуда обвинил Российскую Федерацию в агрессии в отношении Украины, а также оккупации Крымского полуострова.

"Она поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу даже нарушая воздушное пространство", - высказал Дуда свое мнение о российской внешней политике. При этом он заявил, что в таком случае страна "не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы".

При этом президент Польши заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, однако для этого России следует изменить политику.

"Она не прекращала агрессию, по-прежнему оккупируя Крым и территории Донецка и Луганска. Она поддерживает сепаратистов и ведет себя враждебно по отношению к другим государствам", - добавил Дуда.

АБ

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