Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Польский президент Анджей Дуда обвинил Российскую Федерацию в агрессии в отношении Украины, а также оккупации Крымского полуострова.
"Она поддерживает так называемых сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других стран. Она демонстрирует силу даже нарушая воздушное пространство", - высказал Дуда свое мнение о российской внешней политике. При этом он заявил, что в таком случае страна "не может считаться заслуживающей доверия и мирно преследующей свои интересы".
При этом президент Польши заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, однако для этого России следует изменить политику.
"Она не прекращала агрессию, по-прежнему оккупируя Крым и территории Донецка и Луганска. Она поддерживает сепаратистов и ведет себя враждебно по отношению к другим государствам", - добавил Дуда.