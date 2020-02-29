Постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала Россию

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29 февраля 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Келли Крафт, фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Келли Крафт в ходе экстренного

заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии.

Американский постпред сделала это заявление, несмотря на то что авиация Военно-космических сил РФ находится в САР с одобрения официальных властей этой страны.

Проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с обстрением ситуации в Идлибе запросила в пятницу, 28 февраля, Великобритания. В Сирии погибли 33 турецких военных.

Американксий постпред Келли Крафт подтвердила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат". "Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - подчеркнула она.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на экстренном заседании Совбеза, что инцидент с турецкими военными произошел за пределами наблюдательного поста. Российский дипломат напомнил, что Сирия вправе "подавлять" террористов в своей стране, как этого требуют резолюции Совбеза ООН.

Накануне в интернете появилась информация о том, что российские ВКС и сирийская артиллерия нанесли удары по военным Турции, которые оказались в осаде в Серакибе. Данный город расположен на территории мухафазы Идлиб.