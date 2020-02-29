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Небензя: Россия не может запретить Сирии выполнять резолюции СБ ООН о борьбе с терроризмом в своей стране

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Небензя: Россия не может запретить Сирии выполнять резолюции СБ ООН о борьбе с терроризмом в своей стране
В. Небензя, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на экстренном заседании Совбеза, созванном по инициативе Великобритании после гибели 33 турецких военных в Сирии.  Как заявил российский дипломат, армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба.

Постпред России при ООН отметил, что в последние месяцы захватившие Идлиб террористы, в основном из запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", резко нарастили вылазки против мирных граждан провинции и военных армии САР. Небензя подчеркнул, что в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия имеет полное право отвечать, подавлять боевиков.

"Россия не может запретить Сирии выполнять прописанные в резолюциях СБ ООН требования о борьбе с терроризмом, тем более на своей, а не на чужой территории", - заявил дипломат.

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Келли Крафт в ходе экстренного
заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии. Американский постпред сделала это заявление, несмотря на то что авиация Военно-космических сил РФ находится в САР с одобрения официальных властей этой страны.

Президент России Владимир Путин 28 февраля собрал членов Совбеза. Участники совещания обсудили  ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

ИЧ

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