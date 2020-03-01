В Германии призвали ЕС и США усилить давление на Россию и Сирию

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1 марта 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Фото: pixabay.com

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты должны усилить давление на президента России Владимира Путина и его сирийского коллегу Башара Асада, чтобы положить конец войне в республике.

«… сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии», - высказала глава правящей в Германии партии.

По ее словам, сложившееся в Сирии ситуация влияет на все мировое сообщество. Она назвала нынешнее гуманитарное положение в стране «ужасным».

Напомним, что ситуация в Идлибе обострилась после гибели 33 турецких военных при обстреле террористов сирийской армией. Позже в Минобороны РФ объяснили, что армейских подразделений Турции там не должно было быть. Однако в Стамбуле граждане организовали акцию протеста возле стен посольства РФ с оскорбительными лозунгами в адрес государства.