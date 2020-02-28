В Стамбуле прошла акция протеста у посольства России

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28 февраля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Anadolu

Фото: pixabay.com

В ночь на 28 февраля у стен генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста с осуждением обстрелов и авиаударов в Идлибской зоне деэскалации. Отмечается, что местные жители выступили против поддержки России в сторону режима Башара Асада.

Местные жители просили привлечь к ответственности виновных в гибели турецких военных в Идлибе. Кроме того, выступавший от демонстрантов профессор Сезгин Челик заявил, что наказание должна понести Россия и режим Башара Асада.

При этом участники протеста выкрикивали угрозы и оскорбления в адрес РФ: «Россия – убийца», «Сирия станет для России могилой».

Ранее сообщалось, что в пятницу во время обстрела сирийскими военными террористов в Идлибе под огонь попали турецкие солдаты. В результате инцидента погибли 33 человека.

Позже Лавров разъяснил произошедшее.