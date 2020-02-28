Лавров разъяснил инцидент с обстрелом турецких военных в Идлибе

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28 февраля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который произошел в Идлибе с турецкими военными. Известно, что в пятницу при обстреле сирийской армией там погибли 33 солдата.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов, и мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюции Совета Безопасности ООН о беспощадной бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях»- высказал глава ведомства.

Дипломат добавил, что Турция сообщает российскому Центру по примирению враждующих сторон, где находится их армия на тот или иной период времени в этой идлибской зоне деэскалации. По его словам, координаты передаются Сирии, чтобы они могли обеспечить безопасность турецких военнослужащих, отвечая на провокации террористов.

«… координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований», - пояснил Лавров.

Ранее власти Турции заявили о готовящемся массированном ответе, который последует из-за гибели нескольких десятков военных в сирийской провинции Идлиб.