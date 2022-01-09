Чем питается Сильвестр Сталлоне после того, как неудачно увлекся хот-догами

Аргументы Недели → Кухня 13+

9 января 2022, 12:00

Фото: Global Look

Сильвестру Сталлоне сейчас 75 лет. Он продолжает активно сниматься. Актер все еще в прекрасной физической форме, постоянно тренируется и придерживается здорового образа жизни.

Легенда боевиков 90-х встает в полвосьмого. На завтрак он съедает 2 яйца, 4 инжира, поджаренный хлеб из грубой ржаной муки. В 9 начинается тренировка на проработку мышц. На обед - салат, жареная курица, обжаренные кабачки, фрукты. На ужин в 7 вечера рыба, курица или телятина, салат из шпината, два кусочка поджаренного темного хлеба.

В первые три дня недели он тренируется, на четвертый — перерыв. Если много дел, Сталлоне занимается только два раза, но при этом уменьшает количество съеденной пищи. Когда голливудский актер некоторое время питался фастфудом, у него начались спазмы и судороги. После этого он решил соблюдать режим правильного питания.

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