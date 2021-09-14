Варим не как суп: Шеф-повар Белькович продемонстрировал, как необычно приготовить солянку по-грузински

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14 сентября 2021, 16:22 Источник: teleprogramma.pro

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Шеф-повар Александр Белькович продемонстрировал необычный способ приготовления солянки по-грузински. На четыре порции такого блюда было потрачено 388 рублей.



Итак, сначала следует нарезать крупными кусочками мясо говядины, после чего обжарить их, пока не появится румяная корочка. Далее к нему нужно добавить одну столовую ложку томатной пасты, а также перец чили и лук. После перемешивания необходимо нарезать крупными кусками помидоры, которые также отправить к мясу.

Затем следует влить к мясу пол-литра воды и томить на огне полчаса. Далее нужно добавить болгарский перец, посолить и поперчить. После этого необходимо взять маринованные корнишоны и нарезать их крупными кусками, затем добавить их к говядине и овощам. После добавления одного лаврового листа следует накрыть все крышкой.

Спустя некоторое время к мясу с овощами нужно добавить хмели-сунели, кинзу и петрушку. Далее нужно воспользоваться ступкой, чтобы перемять очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи. Получившейся массой необходимо дополнить солянку и хорошо все перемешать.

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