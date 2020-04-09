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Аргументы Недели Кухня 13+

Топ-5 блюд с гречкой

, 21:01 [ «Аргументы Недели», ]

Топ-5 блюд с гречкой
pixabay.com

Когда объявили о режиме всеобщей изоляции, гречка – первое, что быстро ушло с прилавков магазинов. Оно и понятно: она сытная, да и хранится долго. Но, а что делать, если готовить традиционные гарниры и каши надоело? «Аргументы недели» предлагают пять нетривиальных рецептов с гречневой крупой.

 

Гречка по-купечески

bigvorona.ru

 

Ингредиенты:

– Гречка (1 стакан)

–Куриное филе (500 г)

–Репчатый лук (1 шт)

–Морковь (1 шт)

–Чеснок (2 зубчика)

– томатная паста (2 ст.л.)

– Растительное масло

– Соль, перец по вкусу

Как готовить?

  1. Промойте мясо под проточной водой, нарежьте его средними кубиками. Филе можно немного посолить, а также добавить приправ.
  2. Достаньте сковородку, в ней разогрейте растительное масло. Положите мясо и жарьте его на сильном огне около 3 минут.
  3. Помойте морковь и лук, почистите их,  а потом  мелко нарежьте или натрите на мелкой терке.
  4. Добавьте в сковородку лук и обжаривайте с мясом на протяжении нескольких минут. Потом бросьте к ним морковь, вылейте томатную пасту. Затем сделайте огонь меньше и помешивайте.
  5. Хорошо промойте гречневую крупу и высыпьте в  сковороду. Залейте её горячей водой и добавьте соль, перец.
  6. Готовьте блюдо на медленном огне под крышкой, пока не впитается вся жидкость.

 

Гречневая каша с грибами

amp.ivona.bigmir.net

Ингредиенты:

– Гречневая крупа (1 стакан)

– Грибы (300 г)

– Лук репчатый (1 шт)

– Сливочное масло

– Соль и перец по вкусу

Как готовить?

  1. Нарежьте лук полукольцами, а грибы мелкими кубиками.
  2. Обжарьте лук в сковороде на растительном масле. Добавьте туда грибы и продолжайте жарить в течение 7 минут.
  3. Промойте гречку и высыпьте в её общую массу. Затем налейте в сковороду 2 стакана горячей воды. Можете добавить соль или перец.
  4. Тушите блюдо на протяжении 15-20 минут.

 

Гречневые оладьи

 ideireceptov.ru

 

Ингредиенты:

– Гречневая крупа (1 стакан)

– Яйца (1 шт)

– Молоко (100 мл)

– Мука (4 ст. л.)

– Растительное масло

– Соль

Как готовить?

  1. Тщательно промойте гречку от шелухи, затем варите её до полной готовности. Немного посолите.
  2. К гречке добавьте молоко и яйцо, полученную массу перемешайте.
  3. Добавьте в смесь муку и продолжайте мешать, не оставляя комочков.
  4. Налейте растительное масло на сковороду и выкладывайте тесто с помощью столовой ложки. Оладьи обжаривайте с обеих сторон.

Банановый хлеб с гречкой

food.inmyroom.ru

Ингредиенты:

– Гречневая крупа (1 ст.л)

 Гречневая мука (100 г)

– Рисовая мука (100 г)

– Банан (4 шт)

–Яйцо (2 шт)

–Разрыхлитель (1 пакетик)

– Сливочное масло (100 г)

– Сахар (90 г)

Как готовить?

  1. Смешайте в одной миске разрыхлитель, рисовую и гречневую муку.
  2. Возьмите 3 банана и начните разминать их вилкой, чтобы получилось пюре. Потом добавьте его к сухим ингредиентам.
  3. В другой миске взбейте яйца, добавив сахар и сливочное масло.
  4. Смешайте обе массы.
  5. Полученное тесто положите в прямоугольную форму. Не забудьте застелить её пергаментом.
  6. Разрежьте банан вдоль и положите его сверху, посыпьте тесто гречневой крупой.
  7. Хлеб выпекайте в духовке до 180 С около 30-40 минут.

 

Гречневый суп

vseointerere.online

Ингредиенты:

– Гречневая крупа (150 г)

– Мясо (400 г)

Картофель (4 шт)

Морковь (1 шт)

– Лук репчатый (1 шт)

– Специи по вкусу

Как готовить?

  1. Достаньте мясо, хорошо его промойте и нарежьте небольшими кубиками. Положите их в кастрюлю с водой и поставьте вариться на сильном огне на 1-1,5 часа. Пену надо снять, когда закипит бульон.
  2. Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на сковороде в растительном масле.
  3. Почистите картофель, нарежьте брусочками и опустите их в кастрюлю.
  4. Промытую гречневую крупу, морковь и лук добавьте в бульон.
  5. Варите суп на среднем огне примерно 10-15 минут, пока не приготовится картофель. Можно добавить специи, лавровый лист.

 

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