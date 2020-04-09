Топ-5 блюд с гречкой

Когда объявили о режиме всеобщей изоляции, гречка – первое, что быстро ушло с прилавков магазинов. Оно и понятно: она сытная, да и хранится долго. Но, а что делать, если готовить традиционные гарниры и каши надоело? «Аргументы недели» предлагают пять нетривиальных рецептов с гречневой крупой.
Гречка по-купечески
bigvorona.ru
Ингредиенты:
– Гречка (1 стакан)
–Куриное филе (500 г)
–Репчатый лук (1 шт)
–Морковь (1 шт)
–Чеснок (2 зубчика)
– томатная паста (2 ст.л.)
– Растительное масло
– Соль, перец по вкусу
Как готовить?
- Промойте мясо под проточной водой, нарежьте его средними кубиками. Филе можно немного посолить, а также добавить приправ.
- Достаньте сковородку, в ней разогрейте растительное масло. Положите мясо и жарьте его на сильном огне около 3 минут.
- Помойте морковь и лук, почистите их, а потом мелко нарежьте или натрите на мелкой терке.
- Добавьте в сковородку лук и обжаривайте с мясом на протяжении нескольких минут. Потом бросьте к ним морковь, вылейте томатную пасту. Затем сделайте огонь меньше и помешивайте.
- Хорошо промойте гречневую крупу и высыпьте в сковороду. Залейте её горячей водой и добавьте соль, перец.
- Готовьте блюдо на медленном огне под крышкой, пока не впитается вся жидкость.
Гречневая каша с грибами
amp.ivona.bigmir.net
Ингредиенты:
– Гречневая крупа (1 стакан)
– Грибы (300 г)
– Лук репчатый (1 шт)
– Сливочное масло
– Соль и перец по вкусу
Как готовить?
- Нарежьте лук полукольцами, а грибы мелкими кубиками.
- Обжарьте лук в сковороде на растительном масле. Добавьте туда грибы и продолжайте жарить в течение 7 минут.
- Промойте гречку и высыпьте в её общую массу. Затем налейте в сковороду 2 стакана горячей воды. Можете добавить соль или перец.
- Тушите блюдо на протяжении 15-20 минут.
Гречневые оладьи
ideireceptov.ru
Ингредиенты:
– Гречневая крупа (1 стакан)
– Яйца (1 шт)
– Молоко (100 мл)
– Мука (4 ст. л.)
– Растительное масло
– Соль
Как готовить?
- Тщательно промойте гречку от шелухи, затем варите её до полной готовности. Немного посолите.
- К гречке добавьте молоко и яйцо, полученную массу перемешайте.
- Добавьте в смесь муку и продолжайте мешать, не оставляя комочков.
- Налейте растительное масло на сковороду и выкладывайте тесто с помощью столовой ложки. Оладьи обжаривайте с обеих сторон.
Банановый хлеб с гречкой
food.inmyroom.ru
Ингредиенты:
– Гречневая крупа (1 ст.л)
Гречневая мука (100 г)
– Рисовая мука (100 г)
– Банан (4 шт)
–Яйцо (2 шт)
–Разрыхлитель (1 пакетик)
– Сливочное масло (100 г)
– Сахар (90 г)
Как готовить?
- Смешайте в одной миске разрыхлитель, рисовую и гречневую муку.
- Возьмите 3 банана и начните разминать их вилкой, чтобы получилось пюре. Потом добавьте его к сухим ингредиентам.
- В другой миске взбейте яйца, добавив сахар и сливочное масло.
- Смешайте обе массы.
- Полученное тесто положите в прямоугольную форму. Не забудьте застелить её пергаментом.
- Разрежьте банан вдоль и положите его сверху, посыпьте тесто гречневой крупой.
- Хлеб выпекайте в духовке до 180 С около 30-40 минут.
Гречневый суп
vseointerere.online
Ингредиенты:
– Гречневая крупа (150 г)
– Мясо (400 г)
– Картофель (4 шт)
– Морковь (1 шт)
– Лук репчатый (1 шт)
– Специи по вкусу
Как готовить?
- Достаньте мясо, хорошо его промойте и нарежьте небольшими кубиками. Положите их в кастрюлю с водой и поставьте вариться на сильном огне на 1-1,5 часа. Пену надо снять, когда закипит бульон.
- Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на сковороде в растительном масле.
- Почистите картофель, нарежьте брусочками и опустите их в кастрюлю.
- Промытую гречневую крупу, морковь и лук добавьте в бульон.
- Варите суп на среднем огне примерно 10-15 минут, пока не приготовится картофель. Можно добавить специи, лавровый лист.