Топ-5 блюд с гречкой

Аргументы Недели → Кухня 13+

9 апреля 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Когда объявили о режиме всеобщей изоляции, гречка – первое, что быстро ушло с прилавков магазинов. Оно и понятно: она сытная, да и хранится долго. Но, а что делать, если готовить традиционные гарниры и каши надоело? «Аргументы недели» предлагают пять нетривиальных рецептов с гречневой крупой.

Гречка по-купечески

bigvorona.ru

Ингредиенты:

– Гречка (1 стакан)

–Куриное филе (500 г)

–Репчатый лук (1 шт)

–Морковь (1 шт)

–Чеснок (2 зубчика)

– томатная паста (2 ст.л.)

– Растительное масло

– Соль, перец по вкусу

Как готовить?

Промойте мясо под проточной водой, нарежьте его средними кубиками. Филе можно немного посолить, а также добавить приправ. Достаньте сковородку, в ней разогрейте растительное масло. Положите мясо и жарьте его на сильном огне около 3 минут. Помойте морковь и лук, почистите их, а потом мелко нарежьте или натрите на мелкой терке. Добавьте в сковородку лук и обжаривайте с мясом на протяжении нескольких минут. Потом бросьте к ним морковь, вылейте томатную пасту. Затем сделайте огонь меньше и помешивайте. Хорошо промойте гречневую крупу и высыпьте в сковороду. Залейте её горячей водой и добавьте соль, перец. Готовьте блюдо на медленном огне под крышкой, пока не впитается вся жидкость.

Гречневая каша с грибами

amp.ivona.bigmir.net





Ингредиенты:

– Гречневая крупа (1 стакан)

– Грибы (300 г)

– Лук репчатый (1 шт)

– Сливочное масло

– Соль и перец по вкусу

Как готовить?

Нарежьте лук полукольцами, а грибы мелкими кубиками. Обжарьте лук в сковороде на растительном масле. Добавьте туда грибы и продолжайте жарить в течение 7 минут. Промойте гречку и высыпьте в её общую массу. Затем налейте в сковороду 2 стакана горячей воды. Можете добавить соль или перец. Тушите блюдо на протяжении 15-20 минут.

Гречневые оладьи

ideireceptov.ru

Ингредиенты:

– Гречневая крупа (1 стакан)

– Яйца (1 шт)

– Молоко (100 мл)

– Мука (4 ст. л.)

– Растительное масло

– Соль

Как готовить?

Тщательно промойте гречку от шелухи, затем варите её до полной готовности. Немного посолите. К гречке добавьте молоко и яйцо, полученную массу перемешайте. Добавьте в смесь муку и продолжайте мешать, не оставляя комочков. Налейте растительное масло на сковороду и выкладывайте тесто с помощью столовой ложки. Оладьи обжаривайте с обеих сторон.





Банановый хлеб с гречкой

food.inmyroom.ru





Ингредиенты:

– Гречневая крупа (1 ст.л)

Гречневая мука (100 г)

– Рисовая мука (100 г)

– Банан (4 шт)

–Яйцо (2 шт)

–Разрыхлитель (1 пакетик)

– Сливочное масло (100 г)

– Сахар (90 г)

Как готовить?

Смешайте в одной миске разрыхлитель, рисовую и гречневую муку. Возьмите 3 банана и начните разминать их вилкой, чтобы получилось пюре. Потом добавьте его к сухим ингредиентам. В другой миске взбейте яйца, добавив сахар и сливочное масло. Смешайте обе массы. Полученное тесто положите в прямоугольную форму. Не забудьте застелить её пергаментом. Разрежьте банан вдоль и положите его сверху, посыпьте тесто гречневой крупой. Хлеб выпекайте в духовке до 180 С около 30-40 минут.

Гречневый суп

vseointerere.online





Ингредиенты:

– Гречневая крупа (150 г)

– Мясо (400 г)

– Картофель (4 шт)

– Морковь (1 шт)

– Лук репчатый (1 шт)

– Специи по вкусу

Как готовить?