Зимняя пора – самое время разжечь камин, закутаться в теплый, уютный плед и душевно пообщаться с близкими людьми.
Отличным дополнением к атмосфере семейного вечера станут домашние пироги и сладкий чай. Ведь недаром говорят, что еда считается одним из самых больших удовольствий для человека. А возможность расслабиться, поговорить с родными и отдохнуть после рабочего дня – добавит духовных и физических сил.
Но у многих хозяек возникает вопросы о том, как быстро создать подобную обстановку и не потратить кучу сил на готовку. Для того чтобы решить эту проблему, мы нашли самые актуальные лайфхаки про выпечку в электродуховке. Сегодня вы ознакомитесь с подробными советами по поводу:
- Как правильно печь пироги в духовке?
- В чем лучше печь пироги?
- При какой температуре пекут пирожки в духовке?
- При какой температуре печь дрожжевой пирог?
- 12 советов, как правильно печь пироги.
Получив ответы на эти вопросы – вы сможете порадовать себя и своих близких вкусной, домашней едой. Время закатить рукава и приступить к выпечке!
Особенности выпекания пирога в электродуховке
Электрическая духовка – удобная вещь, работающая, как робот. В ней намного легче исполнять кулинарные шедевры, поскольку можно легко настроить режим и градус выпекания. Главным преимуществом электродуховки является то, что она производит нагрев сверху и снизу.
Так же, стоит учитывать особенности прибора, а именно:
- Выставляйте температуру для пирогов в духовке – заранее. Так она будет прогрета и готова к полноценному выпеканию.
- Не открывайте электродуховку во время выпекания. Температура падает, вместе с тестом, которое вы печете.
- Не используйте при приготовлении блюда на высоких температурах, керамические или стеклянные формы. Они могут лопнуть. Отдайте предпочтение алюминиевым формочкам.
При какой температуре пекутся пирожки в духовке?
Температура выпекания – залог сочных и вкусных пирогов, пироженных и пирожков. От нее зависит насколько блюдо, выйдет ярким, не пересушенным и какой вид приобретет в результате.
Если в начале выпекания поставить высокую температуру – есть вероятность, что кулинарный шедевр сгорит или будет слишком сухим.
Поэтому приготовление каждого блюда, температурный режим для него – является индивидуальным.
Хозяйки, повара, кулинарные блогеры, выделяют оптимальную температуру для выпекания пирогов – 160-180 градусов. При таком режиме они 100% не сгорят и не пересушатся, если достать их вовремя.
Как выпекать дрожжевое тесто в духовке?
У вас получилось сделать прекрасное дрожжевое тесто? Оно отлично настоялось и готово к выпеканию? – главное не запороть этот процесс. Он имеет свои особенности и секретики приготовления.
- Для приятного и вызывающего аппетит вида – смажьте дрожжевой пирог яичным желтком. Тогда он приобретет золотую корочку. Яиц не осталось? – не беда, подойдет вода и разбавленный в ней сахар.
- Перед выпеканием – дайте тесту настоятся. Тогда оно поднимется намного выше. А в процессе выпечки в духовке не упадет.
- Пригорает или вверх уже выглядит идеально? – накройте фольгой. Она будет способствовать внутреннему приготовлению пирога, а верхушка в это время не сгорит.
- Достав пирог – укутайте в полотенце. Таким образом, он не потеряет свою пышность и дойдет до необходимого состояния.
Как правильно печь, вкусно подавать и аппетитно кушать? – 12 простых советов!
Думаем, вам уже не терпится перейти к готовке или попробовать готовый пирог!
Поэтому ловите интересные факты и советы о приготовлении, употреблении домашней выпечки:
- Используйте дрожжевое тесто, чтобы получить пышность и легкость пирога.
- Следуйте только проверенным рецептам. Особенно вкусные они у наших бабушек.
- Соблюдайте пропорции. Иначе тесто может быть слишком забитым/водянистым.
- Выбирайте только свежие и качественные продукты. От них зависит не только вкус, но и здоровье тех, кто будет пробовать вашу еду.
- Смазывайте форму растительным маслом или мукой. Так намного проще достать пирог.
- Наполняйте тесто начинкой в пропорции: «Не слишком много, не слишком мало». Начинка придаст пирожку, пирогу сочность и яркость во вкусе.
- Перед тем, как заполнить пирог начинкой – обработайте ее. Например, если это мясо, грибы, фарш – обжарьте их. Только после этого начиняйте.
- Соблюдайте температурный режим, который указывается в рецепте. Ориентируйтесь на вид и готовность пирога с помощью деревянной зубочистки – тесто не должно липнуть к ней.
- Используя в пирог ягоды – удобно, если они будут замороженными. Так, они не успеют пустить сок и разбавить тесто своей водянистостью.
- Не забывайте давать дрожжевому тесту возможность настояться в тепле и тишине. Оно будет намного пышнее.
- Возникла идея испечь пирог с апельсинами – отличная идея! Но посахарите фрукт перед отправлением в духовку, иначе он придаст горькость.
- Не кушайте пироги, которые только что достали из духовки. Это вредит организму. Дайте ему время постоять.
Мы надеемся, что наши советы и рекомендации помогут испечь самые вкусные и неповторимые пироги любой хозяйке. Поэтому вооружайтесь рецептом и духовкой и смело экспериментируйте!