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21 января 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

как правильно печь пироги,pixabay.com

Зимняя пора – самое время разжечь камин, закутаться в теплый, уютный плед и душевно пообщаться с близкими людьми.

Отличным дополнением к атмосфере семейного вечера станут домашние пироги и сладкий чай. Ведь недаром говорят, что еда считается одним из самых больших удовольствий для человека. А возможность расслабиться, поговорить с родными и отдохнуть после рабочего дня – добавит духовных и физических сил.

Но у многих хозяек возникает вопросы о том, как быстро создать подобную обстановку и не потратить кучу сил на готовку. Для того чтобы решить эту проблему, мы нашли самые актуальные лайфхаки про выпечку в электродуховке. Сегодня вы ознакомитесь с подробными советами по поводу:

Как правильно печь пироги в духовке?

В чем лучше печь пироги?

При какой температуре пекут пирожки в духовке?

При какой температуре печь дрожжевой пирог?

12 советов, как правильно печь пироги.

Получив ответы на эти вопросы – вы сможете порадовать себя и своих близких вкусной, домашней едой. Время закатить рукава и приступить к выпечке!

Особенности выпекания пирога в электродуховке

Электрическая духовка – удобная вещь, работающая, как робот. В ней намного легче исполнять кулинарные шедевры, поскольку можно легко настроить режим и градус выпекания. Главным преимуществом электродуховки является то, что она производит нагрев сверху и снизу.

Так же, стоит учитывать особенности прибора, а именно:

Выставляйте температуру для пирогов в духовке – заранее. Так она будет прогрета и готова к полноценному выпеканию. Не открывайте электродуховку во время выпекания. Температура падает, вместе с тестом, которое вы печете. Не используйте при приготовлении блюда на высоких температурах, керамические или стеклянные формы. Они могут лопнуть. Отдайте предпочтение алюминиевым формочкам.

При какой температуре пекутся пирожки в духовке?

Температура выпекания – залог сочных и вкусных пирогов, пироженных и пирожков. От нее зависит насколько блюдо, выйдет ярким, не пересушенным и какой вид приобретет в результате.

Если в начале выпекания поставить высокую температуру – есть вероятность, что кулинарный шедевр сгорит или будет слишком сухим.

Поэтому приготовление каждого блюда, температурный режим для него – является индивидуальным.

Хозяйки, повара, кулинарные блогеры, выделяют оптимальную температуру для выпекания пирогов – 160-180 градусов. При таком режиме они 100% не сгорят и не пересушатся, если достать их вовремя.

Как выпекать дрожжевое тесто в духовке?

У вас получилось сделать прекрасное дрожжевое тесто? Оно отлично настоялось и готово к выпеканию? – главное не запороть этот процесс. Он имеет свои особенности и секретики приготовления.

Для приятного и вызывающего аппетит вида – смажьте дрожжевой пирог яичным желтком. Тогда он приобретет золотую корочку. Яиц не осталось? – не беда, подойдет вода и разбавленный в ней сахар.

Перед выпеканием – дайте тесту настоятся. Тогда оно поднимется намного выше. А в процессе выпечки в духовке не упадет.

Пригорает или вверх уже выглядит идеально? – накройте фольгой. Она будет способствовать внутреннему приготовлению пирога, а верхушка в это время не сгорит.

Достав пирог – укутайте в полотенце. Таким образом, он не потеряет свою пышность и дойдет до необходимого состояния.

Как правильно печь, вкусно подавать и аппетитно кушать? – 12 простых советов!

Думаем, вам уже не терпится перейти к готовке или попробовать готовый пирог!

Поэтому ловите интересные факты и советы о приготовлении, употреблении домашней выпечки:

Используйте дрожжевое тесто, чтобы получить пышность и легкость пирога. Следуйте только проверенным рецептам. Особенно вкусные они у наших бабушек. Соблюдайте пропорции. Иначе тесто может быть слишком забитым/водянистым. Выбирайте только свежие и качественные продукты. От них зависит не только вкус, но и здоровье тех, кто будет пробовать вашу еду. Смазывайте форму растительным маслом или мукой. Так намного проще достать пирог. Наполняйте тесто начинкой в пропорции: «Не слишком много, не слишком мало». Начинка придаст пирожку, пирогу сочность и яркость во вкусе. Перед тем, как заполнить пирог начинкой – обработайте ее. Например, если это мясо, грибы, фарш – обжарьте их. Только после этого начиняйте. Соблюдайте температурный режим, который указывается в рецепте. Ориентируйтесь на вид и готовность пирога с помощью деревянной зубочистки – тесто не должно липнуть к ней. Используя в пирог ягоды – удобно, если они будут замороженными. Так, они не успеют пустить сок и разбавить тесто своей водянистостью. Не забывайте давать дрожжевому тесту возможность настояться в тепле и тишине. Оно будет намного пышнее. Возникла идея испечь пирог с апельсинами – отличная идея! Но посахарите фрукт перед отправлением в духовку, иначе он придаст горькость. Не кушайте пироги, которые только что достали из духовки. Это вредит организму. Дайте ему время постоять.

Мы надеемся, что наши советы и рекомендации помогут испечь самые вкусные и неповторимые пироги любой хозяйке. Поэтому вооружайтесь рецептом и духовкой и смело экспериментируйте!