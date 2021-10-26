«Что-нибудь этакое»: шеф-повар Емельяненко перечислил топ блюд для карантина

Аргументы Недели → Кухня 13+

26 октября 2021, 17:05

фото: pixabay

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал NEWS.ru какие блюда лучше всего приготовить, находясь дома, в вынужденной самоизоляции. Он отметил, что питаться нужно сбалансированно.

Это очень важно, заметил специалист, отметив, что если человек уже заболел, то нужно помнить: в таких случаях надо завязывать с мясом. Организм не должен тратить энергию на переваривание мяса, а должен её тратить на борьбу с болезнью.

Кроме того, он посоветовал во время вынужденного перерыва рассмотреть «что-нибудь этакое: ресторанное, авторское и сложное».

«Прокачать свой скилс, так сказать, на локдауне, когда ты много времени находишься дома. Приготовить что-то с женой, девушкой, — считает шеф-повар.

Емельяненко резюмировал, что совместная готовка в семье хорошо сближает людей. Он назвал это своеобразным тимбилдингом.

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