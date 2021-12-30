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Ресторатор Игорь Бухаров: Традиция накрывать стол с оливье скоро сойдет на нет

, 08:59 Источник: Российская газета

Ресторатор Игорь Бухаров: Традиция накрывать стол с оливье скоро сойдет на нет
Оливье - сложный в приготовлении и не самый полезный салат, скоро его делать перестанут. Фото: GlobalLook

Известный бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, муж телеведущей Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров рассказал о том, какая судьба ждет салат оливье и другие новогодние блюда.

Каждый год вечером 31 декабря вся страна по-прежнему накрывает праздничный стол, заполненный майонезными салатами, бутербродами с припасенной за несколько месяцев икрой, разными видами горячего. Конечно, оливье, селедочка под шубой, игристое. Как отметил Игорь Бухаров, вся эта традиция пошла с советских времен, когда люди накапливали деньги, отстаивали очереди за продуктами и устраивали себе наконец праздник. «Но сейчас все изменилось - продуктов в магазинах много, нет необходимости доедать поутру засохший сыр или заветрившийся салат "Мимоза". Через какое-то время эта традиция совсем сойдет на нет - наши дети есть это уже не будут»,- считает Игорь Бухаров. По его мнению, главное – в новогоднюю ночь не переедать и не злоупотреблять алкоголем.

Ресторатор также подчеркнул, что кухня подвержена моде. «Одно время в моде были суши. Сейчас интересна, например, дешевая уличная еда - большие порции той же лапши, дающей быстрое насыщение. Мы давно перестали питаться по принципу "первое-второе-компот" - все идет в сторону упрощения»,- сказал он.

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