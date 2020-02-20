Электроэнергия – вопрос, который беспокоит зрелых граждан России.
Цены на оплату электричества растет в каждой области по-разному, например, в Москве цена за 1 кВт составляет 5 рублей, когда в Челябинске 2.27. Кухонные приборы, без которых современное общество не может обходиться, тратит тонны электричества в месяц. Особенно страдают владельцы электрических плит, поскольку хорошая плита потребляет от 40 кВт/м. Сегодня нам предстоит выяснить, сколько электроэнергии тратит кухонная техника и, как можно сэкономить ее растраты.
Содержание:
- Сколько кВт в месяц тратит все кухонное оборудование.
- Сколько киловатт потребляет электрическая плита.
- Сколько электро забирает чайник, холодильник, духовка.
- Как сэкономить на электроэнергии.
Сразу успокоим вас, поскольку электричество это далеко не самая высокооплачиваемая услуга от государства. В среднем бюджетные жители Москвы используют 300-400 кВт в месяц на одной кухне. Для многих сумма не будет превышать 1000 рублей, а кто-то может отдать и 4000 за растраты электроэнергии на кухне. Поэтому стоит быть рациональным и экономным, чтобы не выбрасывать деньги на ветер при неправильном использовании электричества.
«Правительство Российской Федерации предупреждает, что хочет ввести закон о превышенном потребления кВт в месяц. Власть сделает дифференцированный тариф. Это значит, что те, кто потребляют электроэнергию сверх нормы, будут платить больше».
30% граждан согласны с таким решением, ведь они обеспокоены за экологическое состояние земли. 70% не довольны и не поддерживают подобный закон
Сколько потребляет кухонная плита и вся остальная кухонная техника
Электрики утверждают, что кухня потребляет больше всего электричества. Не удивительно, ведь люди пользуются от 3 и больше приборами. Если экономить на свете и просмотре телевизора – еще можно, то к работе кухонного оборудования это не относится. Постоянно надо что-то подогревать, кипятить и мыть. Выполняют эту работу: электрочайники, электроплиты, электродуховки, посудомойки, микроволновки, кофеварки.
Комфорт, к которому мы привыкли, с каждым годом требует все больше затрат. Поэтому эксперты решили провести интересный эксперимент. Они нашли семью из 4 человек. Предложили высчитать потребление кВт всех кухонных аппаратов и рассчитать статистику в месяц. Учли, что члены семьи больше находятся за пределами дома. Иногда, питаются в общественных местах. Провели исследование и огласили следующие результаты:
- В течение месяца кухонная техника тратит не больше 350 кВт, что не сильно влияет на бюджет конкретно этоПриборы,
- которыми пользуются жители квартиры, есть далеко не у всех.
- Они потребляют умеренное количество электроэнергии на кухне, и даже похвально экономят.
Давайте узнаем, чем пользовалась «подопытная» семья. Как им удалось вложиться в небольшую сумму, с большим количеством техники.
Сколько тратится электроэнергии в месяц
Электроплита, потребляемая мощность кВт. Готовка происходила ежедневно от 1 часа за прием пищи. На завтрак уходило меньше всего времени, до 30 минут с использованием одного только чайника. Обед и ужин готовился по одному часу. В выходные семью застали гости, и электроплита работала от 180 минут. В воскресенье хозяйка делала заготовки на предстоящую неделю, поэтому потребление было больше. При готовке, она задействовала 2 конфорки, которые нагревались до определенной температуры и выключались. Значит, использовалось 2/3 от максимальной мощности. В среднем плита потребляет от 4 до 8 квт. Средний показатель этой плиты составил 6 квт. За неделю 9 квт, а за месяц – 38.5 квт.
- Духовка пользовалась популярность 2 раза в неделю. По 1.5-2.0 часа. Готовилось мясо и выпечка. Округлим показатель до 3 часов, и среднее число в неделю выйдет 2.5 киловатт. В месяц 10 кВт.
- Энергопотребление электроплиты, где-то рядом с маленьким электрическим чайничком. Его средняя мощность приравнивается к 2-2.4 кВт. Для нашей семьи чайник пашет по 8 раз в день. За один денек он потратит 1000 вт, а за месяц 32 квт.
- Холодильник, казалось бы, самый огромный прибор и работает на постоянной основе, но тратит меньше чем тот же чайник. Итак, в учет стоит брать марку, мощность, объем. Современная техника может потреблять не больше 20 квт в месяц. В нашем случаи показатель равен 25 кВт.
- Посудомоечная машина. Многофункциональный прибор. Разогревают воду, работает от 2 часов по 1-2 раза в день. Потребление не может быть маленьким, но тратит она все равно меньше, чем чайник и расход электроплиты в месяц. Также, они различаются по объему, среднее число 9-12 наборов. За цикл машинка потратит 0.8-09.5 кВт, а в месяц приблизительные траты составят 24-28 кВт.
- Кофемашинка пользуется самым маленьким потреблением, работая не больше 20 минут в день. Их расход равен 7.5 кВт в месяц. При активном использовании, частых гостях 9-12 киловатт.
- Потребляемая мощность микроволновки от 1000 до 2000 Вт. В месяц это выходит в потребление от 10 квт. При условии, что ею пользуются не меньше 20 минут каждый день.
ИТОГ:
Предупреждаем, что все показатели приборов примерные, ведь данные высчитывались исходя из объяснений пользователей. Кухонное оборудование этой семьи работает на 140-145 киловатт в целом. Не стоит забывать, что это растраты одной кухни. От электричества питается еще телевизор, компьютер, освещение, стиральная машина, утюг и так далее. Но, как мы сказали раннее, среднее потребление 300 киловатт в месяц.
Как сэкономить?
Собственно точного руководства по экономию электроэнергии не существует. Но стоит быть рациональным и умеренно пользоваться приборами, которые обеспечивают наш комфорт. Если холодильник должен работать на постоянной основе, то включать и выключать электродухову, греть в ней еду – не стоит. Также, можно обойтись без кофейной машины, если вы не самый великий ценитель кофе. Еще наблюдается тенденция «забывчивости», не забывайте выключать свет, уходя из дома. Включенный свет не всегда безопасен для квартир в старых домах, плюс тратится много мощности.
Надеемся, наша статья помогла рассчитать, какие приборы обязательно нужны в использование, а что можно не покупать. Не забывайте, что потребление электричества – это расход земного ресурса. Уважайте природные ценности и экономно относитесь к своему бюджету.