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20 февраля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

сколько электричества потребляет плита,pixabay.com

Электроэнергия – вопрос, который беспокоит зрелых граждан России.

Цены на оплату электричества растет в каждой области по-разному, например, в Москве цена за 1 кВт составляет 5 рублей, когда в Челябинске 2.27. Кухонные приборы, без которых современное общество не может обходиться, тратит тонны электричества в месяц. Особенно страдают владельцы электрических плит, поскольку хорошая плита потребляет от 40 кВт/м. Сегодня нам предстоит выяснить, сколько электроэнергии тратит кухонная техника и, как можно сэкономить ее растраты.

Содержание:

Сколько кВт в месяц тратит все кухонное оборудование.

Сколько киловатт потребляет электрическая плита.

Сколько электро забирает чайник, холодильник, духовка.

Как сэкономить на электроэнергии.

Сразу успокоим вас, поскольку электричество это далеко не самая высокооплачиваемая услуга от государства. В среднем бюджетные жители Москвы используют 300-400 кВт в месяц на одной кухне. Для многих сумма не будет превышать 1000 рублей, а кто-то может отдать и 4000 за растраты электроэнергии на кухне. Поэтому стоит быть рациональным и экономным, чтобы не выбрасывать деньги на ветер при неправильном использовании электричества.

«Правительство Российской Федерации предупреждает, что хочет ввести закон о превышенном потребления кВт в месяц. Власть сделает дифференцированный тариф. Это значит, что те, кто потребляют электроэнергию сверх нормы, будут платить больше».

30% граждан согласны с таким решением, ведь они обеспокоены за экологическое состояние земли. 70% не довольны и не поддерживают подобный закон

Сколько потребляет кухонная плита и вся остальная кухонная техника

Электрики утверждают, что кухня потребляет больше всего электричества. Не удивительно, ведь люди пользуются от 3 и больше приборами. Если экономить на свете и просмотре телевизора – еще можно, то к работе кухонного оборудования это не относится. Постоянно надо что-то подогревать, кипятить и мыть. Выполняют эту работу: электрочайники, электроплиты, электродуховки, посудомойки, микроволновки, кофеварки.

Комфорт, к которому мы привыкли, с каждым годом требует все больше затрат. Поэтому эксперты решили провести интересный эксперимент. Они нашли семью из 4 человек. Предложили высчитать потребление кВт всех кухонных аппаратов и рассчитать статистику в месяц. Учли, что члены семьи больше находятся за пределами дома. Иногда, питаются в общественных местах. Провели исследование и огласили следующие результаты:

В течение месяца кухонная техника тратит не больше 350 кВт, что не сильно влияет на бюджет конкретно этоПриборы,

которыми пользуются жители квартиры, есть далеко не у всех.

Они потребляют умеренное количество электроэнергии на кухне, и даже похвально экономят.

Давайте узнаем, чем пользовалась «подопытная» семья. Как им удалось вложиться в небольшую сумму, с большим количеством техники.

Сколько тратится электроэнергии в месяц

Электроплита, потребляемая мощность кВт. Готовка происходила ежедневно от 1 часа за прием пищи. На завтрак уходило меньше всего времени, до 30 минут с использованием одного только чайника. Обед и ужин готовился по одному часу. В выходные семью застали гости, и электроплита работала от 180 минут. В воскресенье хозяйка делала заготовки на предстоящую неделю, поэтому потребление было больше. При готовке, она задействовала 2 конфорки, которые нагревались до определенной температуры и выключались. Значит, использовалось 2/3 от максимальной мощности. В среднем плита потребляет от 4 до 8 квт. Средний показатель этой плиты составил 6 квт. За неделю 9 квт, а за месяц – 38.5 квт.

Духовка пользовалась популярность 2 раза в неделю. По 1.5-2.0 часа. Готовилось мясо и выпечка. Округлим показатель до 3 часов, и среднее число в неделю выйдет 2.5 киловатт. В месяц 10 кВт.

Энергопотребление электроплиты, где-то рядом с маленьким электрическим чайничком. Его средняя мощность приравнивается к 2-2.4 кВт. Для нашей семьи чайник пашет по 8 раз в день. За один денек он потратит 1000 вт, а за месяц 32 квт.

Холодильник, казалось бы, самый огромный прибор и работает на постоянной основе, но тратит меньше чем тот же чайник. Итак, в учет стоит брать марку, мощность, объем. Современная техника может потреблять не больше 20 квт в месяц. В нашем случаи показатель равен 25 кВт.

Посудомоечная машина. Многофункциональный прибор. Разогревают воду, работает от 2 часов по 1-2 раза в день. Потребление не может быть маленьким, но тратит она все равно меньше, чем чайник и расход электроплиты в месяц. Также, они различаются по объему, среднее число 9-12 наборов. За цикл машинка потратит 0.8-09.5 кВт, а в месяц приблизительные траты составят 24-28 кВт.

Кофемашинка пользуется самым маленьким потреблением, работая не больше 20 минут в день. Их расход равен 7.5 кВт в месяц. При активном использовании, частых гостях 9-12 киловатт.

Потребляемая мощность микроволновки от 1000 до 2000 Вт. В месяц это выходит в потребление от 10 квт. При условии, что ею пользуются не меньше 20 минут каждый день.

ИТОГ:

Предупреждаем, что все показатели приборов примерные, ведь данные высчитывались исходя из объяснений пользователей. Кухонное оборудование этой семьи работает на 140-145 киловатт в целом. Не стоит забывать, что это растраты одной кухни. От электричества питается еще телевизор, компьютер, освещение, стиральная машина, утюг и так далее. Но, как мы сказали раннее, среднее потребление 300 киловатт в месяц.

Как сэкономить?

Собственно точного руководства по экономию электроэнергии не существует. Но стоит быть рациональным и умеренно пользоваться приборами, которые обеспечивают наш комфорт. Если холодильник должен работать на постоянной основе, то включать и выключать электродухову, греть в ней еду – не стоит. Также, можно обойтись без кофейной машины, если вы не самый великий ценитель кофе. Еще наблюдается тенденция «забывчивости», не забывайте выключать свет, уходя из дома. Включенный свет не всегда безопасен для квартир в старых домах, плюс тратится много мощности.

Надеемся, наша статья помогла рассчитать, какие приборы обязательно нужны в использование, а что можно не покупать. Не забывайте, что потребление электричества – это расход земного ресурса. Уважайте природные ценности и экономно относитесь к своему бюджету.





