Как выбрать самую вкусную белую рыбу?

За последние пять лет сокращение доли импорта рыбной продукции и увеличение объемов и переработки в РФ, свидетельствуют об уверенном росте рыбного промысла. Это соответствует Доктрине продовольственной безопасности нашей страны.
В то же время замалчивается тот факт, что рыбная продукция становится менее доступной для россиян. За последние пять лет рыба в России подорожала вдвое. Потребители вынужденно переносят интерес с премиальных видов рыб доступные. Более дешевая рыба совершенно не значит,что она менее вкусная или полезная.
Виды белой рыбы
Премиальная красная рыба проигрывает белой не только из–за дороговизны. В чешуе красной рыбы содержится белок—миоглобин. Он является эволюционным преимуществом: благодаря миоглобину рыба быстро плавает. Но при разделке белок, вступая в реакцию с кислородом, окисляется, выделяя оксид железа. Частое употребление форели, семги, тунца, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний, так как соли металла, накапливаясь в организме, вызывают клеточные мутации.
Белая рыба богата содержанием фосфора, жирных кислот, витаминов. Вкусовые характеристики мяса белой рыбы отличные. Приготовить ее вкусно не составит труда. В рецептах оригинальных рыбных блюд предполагается либо запекание, либо жарка.
Рыбу различают : плоский вид и круглый вид
- Плоские (камбала, палтус или морской язык, тилапия.
- Круглые (треска, пикша, сом, хек, окунь, сельдь, скумбрия, зубатка.
Плоский вид рыб
Вид насчитывает около 200 разновидностей. Ареал их обитания не только пресноводные водоемы и реки. В больших объемах плоских рыб отлавливают в океанах и морях.
Камбала. На территории нашей страны камбала насчитывает около 30 видов. Широкий промысел камбаловидных рыб приводит к постепенному сокращению популяции. Мясо камбалы нежное. Малокостную рыбу чаще жарят либо целиком в кипящем масле, либо используют варку на пару. Этот способ применим к крупным видам камбалы, например к камбале тюрбо. Малая мясистость камбалы отмечается кулинарами как минус этой рыбы.
Палтус. Морской язык обитает в морских водах. Туловище этой камбалообразной рыбы вытянуто, и действительно напоминает длинный язык. Вкусовые качества ценятся гурманами всего мира. Старинные рецепты свидетельствуют о популярности морского языка в ранние периоды истории. Мясо палтуса должно быть упругим. Для приготовления вкусного блюда лучше использовать горячий пар. Филе готовится быстро и не нуждается в соусах для оттенки вкуса. Отлично сочетается с овощами. Единственный минус в том,что под видом филе палтуса недобросовестные продавцы реализуют филе пангасиуса. Оно более дешевое и выяснить фейк вызывает затруднение.
Тилапия. Объединяющее название несколько сотен видов пресноводных рыб. Отличительная особенность тилапии в способности приспосабливаться к любым температурам. Потому ареал ее обитания обширен: от Юго–Восточной Азии до стран Европейского континента. Мясо тилапии ценно малым содержанием жира, и широким спектром витаминов различных групп. Богатый белок в составе делает мясо рыбы богатым по калорийности и покрывает суточную потребность взрослого человека в легкоусваиваемом белке. Потенциальный вред тилапии состоит в условиях выращивания. На прилавки рыба поступает не только из естественного отлова. Тилапия –хорошо зарекомендованная для искусственного выращивания особь. Недобросовестные рыбные хозяйства могут пользоваться всеядностью тилапии, и кормить ее некачественным кормом. Это, как правило, отражается на вкусовых качествах рыбы.
Круглый вид рыб
Треска. Морская рыба имеет довольно внушительные размеры. В длину она достигает около метра, весит от 20 до 35 кг. Различается по сортам в зависимости от места обитания. На прилавках, в основном, атлантическая треска и тихоокеанская. Треска содержит самое большое количество ценных веществ в своем составе. Высокая питательность и маложирность, делают ее сбалансированным рационом для людей, ведущих активный образ жизни. Вкус трески можно бесподобно раскрыть различными кулинарными действиями. Жарка, запекание, тушение — основные способы приготовления. Изысканные маринады способны возвести приготовленную треску на главные позиции ресторанного меню. К негативным факторам употребления трески относится способность накапливать рыбой солей ртути в процессе жизнедеятельности.
Скумбрия. Морская, распространенная рыба на прилавках магазинов. Основное место вылова скумбрии — воды Тихого океана. Уникальность состава мяса скумбрии в полном отсутствии углеводов. На 100 г. продукта приходится ровно 0 углеводов. При этом рыба содержит все полезные группы витаминов, микроэлементов, полезных жирных кислот. Полезен для людей с большим расходом килокалорий. Женщины получают необходимые для здоровья ниацин и фосфор. Для детей скумбрия идеальна для ввода прикорма. Относительный вред скумбрии заключен в популярном способе ее обработке –копчении. При этом повышается жирность рыбы. Потому копченую скумбрию рекомендуется употреблять в разумных количествах.
Окунь. Популярный и распространенный вид с широчайшим ареалом обитания. Размеры рыбы зависят от географии отлова. В теплых водах особи достигают одного метра. На территории нашей страны распространен более мелкий размер около 20 см. Мясо окуня имеет нежный сливочный вкус. Отсутствие крупных костей и малое количество тонких, а также полезный состав, не являются поводом для частого потребления окуня. Жесткая чешуя и острые с колючками плавники рыбы нивелируют вкусовые и питательные свойства этого вида. Окунь готовится просто. Так как окунь самая сухая рыба в сравнении с другими видами, вкусно подать рыбу можно с различными соусами. Минусом в рыбе является колючесть плавников и плотность чешуи как неудобство в разделке. Однако, проблему легко решить, окунув рыбку в кипящую воду на несколько минут. После этого плавники легко срезаются кухонными ножницами.
Сом. Один из крупнейших представителей речного вида рыб. Огромную популярность у кулинаров имеет из–за большого размера и полному отсутствию чешуйчатому покрову. Оседлый образ жизни у малоподвижных речных рыб сказывается на составе. Вкусное мясо сома имеет высокую жирность при низкой калорийности. Высокое содержание витаминов группы В, Е, наличию в составе жирных кислот, калия, фосфора делают мясо сома прекрасным диетическим продуктом. Его полезно употреблять спортсменам, беременным, детям в качестве прикорма. По нормам питательных веществ мяса сома с успехом заменяет свинину и говядину. Сом популярен у жителей нашей страны в любом виде. Особенно любители уважают шашлычок в легком маринаде. Из–за повышенной жирности рекомендуется с осторожностью употрелять мясо сома людям с заболеваниями сердечно–сосудистой системы и гипертоникам.