Как выбрать самую вкусную белую рыбу?

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29 декабря 2019, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Белая рыба,pixabay.com

За последние пять лет сокращение доли импорта рыбной продукции и увеличение объемов и переработки в РФ, свидетельствуют об уверенном росте рыбного промысла. Это соответствует Доктрине продовольственной безопасности нашей страны.

В то же время замалчивается тот факт, что рыбная продукция становится менее доступной для россиян. За последние пять лет рыба в России подорожала вдвое. Потребители вынужденно переносят интерес с премиальных видов рыб доступные. Более дешевая рыба совершенно не значит,что она менее вкусная или полезная.

Виды белой рыбы

Премиальная красная рыба проигрывает белой не только из–за дороговизны. В чешуе красной рыбы содержится белок—миоглобин. Он является эволюционным преимуществом: благодаря миоглобину рыба быстро плавает. Но при разделке белок, вступая в реакцию с кислородом, окисляется, выделяя оксид железа. Частое употребление форели, семги, тунца, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний, так как соли металла, накапливаясь в организме, вызывают клеточные мутации.

Белая рыба богата содержанием фосфора, жирных кислот, витаминов. Вкусовые характеристики мяса белой рыбы отличные. Приготовить ее вкусно не составит труда. В рецептах оригинальных рыбных блюд предполагается либо запекание, либо жарка.

Рыбу различают : плоский вид и круглый вид

Плоские (камбала, палтус или морской язык, тилапия. Круглые (треска, пикша, сом, хек, окунь, сельдь, скумбрия, зубатка.

Плоский вид рыб

Вид насчитывает около 200 разновидностей. Ареал их обитания не только пресноводные водоемы и реки. В больших объемах плоских рыб отлавливают в океанах и морях.

Камбала. На территории нашей страны камбала насчитывает около 30 видов. Широкий промысел камбаловидных рыб приводит к постепенному сокращению популяции. Мясо камбалы нежное. Малокостную рыбу чаще жарят либо целиком в кипящем масле, либо используют варку на пару. Этот способ применим к крупным видам камбалы, например к камбале тюрбо. Малая мясистость камбалы отмечается кулинарами как минус этой рыбы.

Палтус. Морской язык обитает в морских водах. Туловище этой камбалообразной рыбы вытянуто, и действительно напоминает длинный язык. Вкусовые качества ценятся гурманами всего мира. Старинные рецепты свидетельствуют о популярности морского языка в ранние периоды истории. Мясо палтуса должно быть упругим. Для приготовления вкусного блюда лучше использовать горячий пар. Филе готовится быстро и не нуждается в соусах для оттенки вкуса. Отлично сочетается с овощами. Единственный минус в том,что под видом филе палтуса недобросовестные продавцы реализуют филе пангасиуса. Оно более дешевое и выяснить фейк вызывает затруднение.

Тилапия. Объединяющее название несколько сотен видов пресноводных рыб. Отличительная особенность тилапии в способности приспосабливаться к любым температурам. Потому ареал ее обитания обширен: от Юго–Восточной Азии до стран Европейского континента. Мясо тилапии ценно малым содержанием жира, и широким спектром витаминов различных групп. Богатый белок в составе делает мясо рыбы богатым по калорийности и покрывает суточную потребность взрослого человека в легкоусваиваемом белке. Потенциальный вред тилапии состоит в условиях выращивания. На прилавки рыба поступает не только из естественного отлова. Тилапия –хорошо зарекомендованная для искусственного выращивания особь. Недобросовестные рыбные хозяйства могут пользоваться всеядностью тилапии, и кормить ее некачественным кормом. Это, как правило, отражается на вкусовых качествах рыбы.

Круглый вид рыб

Треска. Морская рыба имеет довольно внушительные размеры. В длину она достигает около метра, весит от 20 до 35 кг. Различается по сортам в зависимости от места обитания. На прилавках, в основном, атлантическая треска и тихоокеанская. Треска содержит самое большое количество ценных веществ в своем составе. Высокая питательность и маложирность, делают ее сбалансированным рационом для людей, ведущих активный образ жизни. Вкус трески можно бесподобно раскрыть различными кулинарными действиями. Жарка, запекание, тушение — основные способы приготовления. Изысканные маринады способны возвести приготовленную треску на главные позиции ресторанного меню. К негативным факторам употребления трески относится способность накапливать рыбой солей ртути в процессе жизнедеятельности.

Скумбрия. Морская, распространенная рыба на прилавках магазинов. Основное место вылова скумбрии — воды Тихого океана. Уникальность состава мяса скумбрии в полном отсутствии углеводов. На 100 г. продукта приходится ровно 0 углеводов. При этом рыба содержит все полезные группы витаминов, микроэлементов, полезных жирных кислот. Полезен для людей с большим расходом килокалорий. Женщины получают необходимые для здоровья ниацин и фосфор. Для детей скумбрия идеальна для ввода прикорма. Относительный вред скумбрии заключен в популярном способе ее обработке –копчении. При этом повышается жирность рыбы. Потому копченую скумбрию рекомендуется употреблять в разумных количествах.

Окунь. Популярный и распространенный вид с широчайшим ареалом обитания. Размеры рыбы зависят от географии отлова. В теплых водах особи достигают одного метра. На территории нашей страны распространен более мелкий размер около 20 см. Мясо окуня имеет нежный сливочный вкус. Отсутствие крупных костей и малое количество тонких, а также полезный состав, не являются поводом для частого потребления окуня. Жесткая чешуя и острые с колючками плавники рыбы нивелируют вкусовые и питательные свойства этого вида. Окунь готовится просто. Так как окунь самая сухая рыба в сравнении с другими видами, вкусно подать рыбу можно с различными соусами. Минусом в рыбе является колючесть плавников и плотность чешуи как неудобство в разделке. Однако, проблему легко решить, окунув рыбку в кипящую воду на несколько минут. После этого плавники легко срезаются кухонными ножницами.

Сом. Один из крупнейших представителей речного вида рыб. Огромную популярность у кулинаров имеет из–за большого размера и полному отсутствию чешуйчатому покрову. Оседлый образ жизни у малоподвижных речных рыб сказывается на составе. Вкусное мясо сома имеет высокую жирность при низкой калорийности. Высокое содержание витаминов группы В, Е, наличию в составе жирных кислот, калия, фосфора делают мясо сома прекрасным диетическим продуктом. Его полезно употреблять спортсменам, беременным, детям в качестве прикорма. По нормам питательных веществ мяса сома с успехом заменяет свинину и говядину. Сом популярен у жителей нашей страны в любом виде. Особенно любители уважают шашлычок в легком маринаде. Из–за повышенной жирности рекомендуется с осторожностью употрелять мясо сома людям с заболеваниями сердечно–сосудистой системы и гипертоникам.