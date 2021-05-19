Писатель Юрий Поляков: «Пытаться отрицать роль коммунистов в победе над Германией – смехотворно»

Аргументы Недели → #Зауглом 13+

19 мая 2021, 12:41

В гостях у главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова побывал писатель, поэт, драматург, киносценарист, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков. Он ответил на ряд вопросов, среди которых – отношение к Ленину и к попыткам переписать наше прошлое.



- Андрей Вознесенский как-то воскликнул «Уберите Ленина с денег!» В вашей статье, которая вышла в «Аргументах недели» на День Победы, вы восклицаете «Уберите камуфляж с мавзолея Ленина!» Зачем?



- Я хочу чуть расширить цитату Вознесенского. Это строки из его известного стихотворения времен «Оттепели» и звучат они так: «Уберите Ленина с денег, он для песен и для молитв». Вот почему надо его убрать. Не потому, что недостоин, а наоборот - слишком высокое историческое имя для того, чтобы его мять в не всегда чистых руках. Что же до драпировки мавзолея на время парада Победы, то у меня к этому есть вопросы.



Я к фигуре Ленина отношусь с уважением, но без розовых очков. Я понимаю всю противоречивость этой фигуры и, одновременно, ее грандиозность. Чего вы хотите добиться, драпируя мавзолей? Задрапировать советскую эпоху? Сделать вид, что ее не было? Вы не закроете фанерными щитами факт, что Великая Отечественная война состоялась, когда во главе страны стояли коммунисты, нравится это вам или не нравится.



Когда во главе был Сталин, который официально себя объявлял преемником и наследником Ленина. И именно под руководством коммунистов советский народ свернул голову нацизму и прикончил его в его собственном логове. Пытаться отрицать роль коммунистов в победе над Германией смехотворно. Сами же на всех углах говорите об опасности переписывания истории. И сами же переписываете. Это вопиющее неуважение к своим собственным гражданам, среди которых люди, воспитанные на советских принципах социальной справедливости составляют все еще большинство.



Полностью интервью с писателем Юрием Поляковым можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ

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