Доктор Александр Шишонин: как гипертоникам и сердечникам пережить летнюю жару

Аргументы Недели → #Зауглом 13+

28 июля 2021, 14:24

Кандидат медицинских наук, автор безмедикаментозного метода лечения гипертонии, сердечных болезней и диабета Александр ШИШОНИН рассказал в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ о том, какие действия могут предпринять гипертоники, чтобы перенести летнюю жару.



- Скажите, как жара влияет на гипертоников?



– Всем известно, что плохо. Но здесь нам надо углубиться в физиологию. Гипертония – это подъём давления. И фактор этот регулируется сигналами головного мозга. Стойкий или пиковый подъём давления всегда возникает как реакция на хроническое или резкое нарушение кровотока головного мозга. У всех гипертоников нарушен приток крови к мозгу. Их мозгу не хватает кислорода. На входе в нижнюю черепную ямку в районе затылка есть центр регуляции давления. Он называется ромбовидной ямкой. Туда приходят позвоночные артерии. И если есть проблемы в шейном отделе, то приток крови будет нарушен и, соответственно, поднимется давление. Там находится гипоталамус, в котором расположен центр терморегуляции, поддерживающий постоянство температуры нашего тела. То есть одновременно с неправильной регуляцией сосудисто-сердечного тонуса, когда из-за пережатой шеи мозгу не хватает кислорода и он заставляет сердце усиленно гнать кровь, нарушается ещё и питание центра терморегуляции в гипоталамусе. Сигнал мозгу о перегреве тела приходит посредством крови. Он, если упрощённо, чувствует, что кровь нагрелась выше нормы. Соответственно, из-за несовершенной терморегуляции у гипертоников перегревается тело.



– Это как машина закипает, если сломался термостат.



– Совершенно верная аналогия. Поэтому, чтобы лучше адаптироваться к жаре, сначала нужно улучшить кровоток в центр терморегуляции. Продолжая вашу аналогию, если мотор машины перегревается, бессмысленно ставить её в тень или поливать водой, она всё равно будет закипать, потому что перегревается двигатель, а не кузов.



– И как спасаться?



– В первую очередь делать упражнения для шейного отдела позвоночника. От этого будет улучшаться приток крови, что улучшит терморегуляцию. Гипоталамус и терморегулирующий центр будут собирать правильную информацию, выдавать правильный ответ, как системам тела реагировать на повышение температуры. Центр терморегуляции работает вкупе с дыхательным центром. Частотой дыхания можно поднять или снизить температуру. Ведь это же естественная вентиляция тела. Сердечно-сосудистый центр, центр терморегуляции и центр дыхания – это три «чипа», которые работают по единым алгоритмам, сопряжённым друг с другом. Если мы улучшаем кровоток, то лучше начинает работать сердечно-сосудистая система, регулируется давление, лучше начинает работать дыхательный стереотип и лучше начинает работать гуморальная – то есть через кровь – терморегуляция.



Ну и ещё один совет. Это рефлекторный метод улучшения кровотока к шейному отделу. Берём кусок льда и сзади протираем им шею секунд 30–60, пока не почувствуем, что шея замерзает. Потом насухо вытираем полотенцем. Из-за этого возникает резкое улучшение микроциркуляции крови в нужные нам отделы мозга.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Доктор Александр Шишонин: о лечении гипертонии без таблеток» или смотрите на YouTube-канале #ЗАУГЛОМ





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