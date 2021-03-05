Наталья Зубаревич рассказала о реальных показателях экономики России на фоне пандемии COVID-19

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5 марта 2021, 14:57 Источник: #ЗАУГЛОМ

В последнее время некоторые СМИ сообщают, что экономика России пережила кризис, связанный с пандемией COVID-19, едва ли не лучше всех в мире. Так, падение российского ВВП, по оценкам экспертов, имеет меньший показатель, чем в глобальной экономике. Своей точкой зрения на этот счет поделилась профессор Наталья Зубаревич. Она считает, что в российской экономике не все так однозначно. Об этом она рассказала в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову.

– Откуда у наших руководителей такой экономический оптимизм? За границей у всех ВВП падает процентов на 7–10, а у нас говорят про 4.

– Мы и не могли упасть так же сильно, как Европа и Соединённые Штаты Америки, по той простой причине, что у нас другая структура экономики. В этот ковидный кризис позакрывали прежде всего сектор услуг и связанный с этим сектором сервис, магазины, театры и тому подобное. Вы что, думаете «качалки» «Роснефти» кто-то закрыл? Или что-то у «Газпрома» закрылось?

– Господь с вами!

– Вот именно! Всё работало! Некоторые стройки в Москве закрылись, но и то не все. Вся наша ядрёная промышленность, в том числе нефтеперерабатывающая, – работала без сбоев. В структуре экономики Российской Федерации сектор рыночных услуг занимает гораздо меньшую долю, чем в структуре экономики развитых стран. Поэтому сильнее всего ударило по крупнейшим городам и региональным центрам, где сектор услуг развит больше, где «сидит» платёжеспособный спрос и «живут» эти рыночные услуги. И этот удар не закончился.

– Как это влияет на страну?

– Во-первых, случился удар по занятости в этих крупных городах. А там гораздо больше молодёжи и людей среднего возраста. И они не у станка стоят, они в основном заняты в секторе услуг. И второе – это снижение доходов так называемого среднего класса Российской Федерации. У тех, кто не на бюджете, не силовик и не занят в промышленности, доходы посыпались. Эти издержки ещё не закончились, они продолжаются.

– Что ждёт малый бизнес? В Европе его, говорят, 50% от ВВП, в США – больше 60. У нас –18%.

– 18% – по ВВП, а по занятости – как считать. Юридических лиц в сфере малого и среднего предпринимательства было 12 миллионов человек, осталось 11. Налоговая нам говорит, что платят налоги 3, 5 миллиона зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. И ещё у нас есть полтора миллиона самозанятых. Получается, по грубым подсчётам, в сфере малого и среднего бизнеса у нас «сидит» около 16 миллионов человек. А всего занятых 70 с лишним миллионов человек. Но! В этих цифрах мы видим только «белую зону»! А ещё где-то 20% работают в «тенёвке». Вот у них ситуация – полный швах. Доходы посыпались, потому что спрос упал. Помощи от государства или нет совсем, или «пять копеек» – их же официально нет.

– Что вы подразумеваете под термином «теневой бизнес»?

– Это всё, что люди делают в частном порядке. Стригут вас на дому, чинят машины в гаражах, репетиторы, которые готовят ваших детей к экзаменам. Нянечки-сиделки, «дядя Вася», который вам в деревне газон подстриг или огород вскопал. Всё это – теневой бизнес. Спрос сжался катастрофически.

– Почему в этих условиях процесс расслоения общества продолжает набирать обороты? «Форбс» сообщил, что количество долларовых миллиардеров в Российской Федерации увеличилось. Мы уже на третьем месте в мире после США и Китая.

– Ох уж эти дурацкие рейтинги! Никто на самом деле не знает, что происходит. По статистике Росстата, у нас за ковидный год неравенство сократилось. Потому что Росстат не считает условных дерипасок и усмановых. Росстат считает от верхней границы среднего класса. А у среднего класса, как мы уже говорили, доходы упали. «Форбс» считает не доходы, а активы. Те, кого считает «Форбс», – это «космос». Они не имеют отношения к нам, простым землянам. Я не умею говорить про «космос». Поэтому оставляем на совести «Форбса» эти подсчёты «космонавтов». А в реальном мире разница доходов между верхней границей среднего класса и нижними группами населения действительно за прошлый год немного сократилась. Богатые стали беднее.

– А бедные стали богаче?

– Нет. Бедные стали ещё беднее. Но они стали немного беднее, а богатые потеряли больше. Простая арифметика. Вы зарабатывали сто рублей, а стали зарабатывать 95. Вы потеряли 5%. А ваш сосед зарабатывал 100 тысяч, а стал – 95 тысяч. Он тоже потерял 5%. Но вы потеряли 5 рублей, а он – 5 тысяч.

– Как нынешняя ситуация отразится на регионах-локомотивах? Например, на нефтедобывающих регионах вроде Ямала.

– Там всё плохо. Дефицит бюджета – 15%. Дикое недополучение денег из федерального бюджета. Огромный провал собственных доходов, потому что они в значительной мере жили на налог на прибыль, а он у нефтянки и газовиков сильно усох. Федералы помогли очень слабо. Потери бюджета на уровне минус 56–58 миллиардов рублей. А компенсировали им хорошо если шесть или семь. Поэтому с бюджетной точки зрения там самая тяжёлая ситуация в Российской Федерации наряду с Тюменской областью.

Полностью интервью с Натальей Зубаревич можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ