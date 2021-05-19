Писатель Юрий Поляков: о «союзе» Сталина и Гитлера

Аргументы Недели → #Зауглом 13+

19 мая 2021, 13:16

Писатель Юрий Поляков в ходе беседы с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым на YouTube-канале #ЗАУГЛОМ поделился своим мнением о сотрудничестве СССР и Германии после Первой мировой войны.



- В Европе и в США часто сравнивают Сталина и Гитлера. Говорят об их фактическом союзе. И есть, о чем задуматься. Поскольку после Первой мировой войны Германии было запрещено иметь офицерский корпус, его воспитывали в Советском Союзе. Генерал Гудериан - классический пример. В подмосковном городе Реутов группа немецких инженеров конструировала самолеты. Именно там был создан печально известный у нас пикирующий бомбардировщик «Юнкерс». Почему государственная политика СССР позволяла такое сотрудничество, если о фашистской идеологии уже тогда все было известно?



- Это непростой и многоуровневый вопрос. Тем, кому он интересен, рекомендую книжку «Нацистский меч ковался в СССР». Ее можно найти в интернете. Информация, которая там заложена, показывает, что ситуация была гораздо более сложная и гораздо более выгодная именно СССР.



Дело в том, что наша страна после Гражданской войны была абсолютно разорена. Промышленность за время разрухи самоликвидировалась. Военная промышленность была нулевой. Вопрос воссоздания промышленности стоял предельно остро. За любые деньги, у кого угодно, хоть у самого дьявола! Но получить технологии! Американцы нам продавали их за деньги. А Германия, которая до войны была самой мощной в мире индустриальной державой, по результатам поражения в Первой мировой была ограничена в развитии военной промышленности. А СССР давал ей такую возможность на своей территории. Эта конвергенция, если посмотреть по цифрам и объемам, была во многом в пользу Советского Союза. Мы не Германии помогали, а себе. Германия нам отправляла 50-70 процентов произведенных там машин и станков - кузнечных прессов, машин раздува для литейного производства, конвейеров и т.п. Во многом именно эта промышленность, созданная за счет Германии, помогла нам выстоять в войне против нее. А что эшелоны с хлебом шли в Германии почти до самой войны, так есть договора, которые подписаны и которые надо выполнять.



Мы сейчас с США друг друга чуть не за горло хватаем, но при этом материалы для их авиапрома и атомной промышленности поставляем. Это ж не значит, что Кремль пособник Белого дома и американского империализма.



Полностью интервью с писателем Юрием Поляковым можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости