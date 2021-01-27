Академик РАН Александр Чучалин: «Первая коронавирусная инфекция проявилась 800 лет назад»

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27 января 2021, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: #ЗАУГЛОМ

В интервью с главным редактором «АН» Андреем Углановым на канале #ЗАУГЛОМ Академик РАН, директор НИИ пульманологии Александр Чучалин рассказал о цикле заболеваний, который ежегодно преследует человека.

- Александр Григорьевич, заканчивается вторая волна коронавируса. Но следующая волна обязательно будет в апреле. Это не особенность коронавируса, так себя ведут все сезонные заболевания. Но народ запуган объявленной пандемией и такие новости воспринимает часто неадекватно. Как проинформировать людей, чтобы они понимали, что это не волна, которая смоет все окончательно, а просто обычный циклический подъем?

- Мы можем подробно расписать годовой цикл заболеваний. Давайте начнем прямо с Нового года. Январь-февраль-март - это респираторные вирусные заболевания. В январе обычно начинается грипп, к марту он идет на убыль, и отголоски гриппозной инфекции проявляются летом. В конце марта этот период заканчивается. Начинается сезон аллергий. Пик, так уж получилось, приходится на 9 мая. Связано это с бурным цветением растений. Особенно с березовыми сережками. Начинаются аллергические заболевания глаз, нос и ротоглотки и так далее.

- Летом люди не болеют?

- Болеют, еще как. Человек много двигается, перемещается. Начинаются, как мы их называем, «болезни путешественников». Как правило, это кишечные инфекционные заболевания. Осенью свои проблемы. Люди приезжают из отпусков со всех концов света, привозя отовсюду притаившиеся болезни. И начиная с сентября вспыхивает микс-инфекция. Первая волна респираторных заболеваний как раз всегда связана с коронавирусом. Это новость не прошлого года.

- Позапрошлого?

- Первая коронавирусная инфекция, как стало известно науке, проявилась 800 лет назад.

Полностью интервью с академиком РАН Александром Чучалиным можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ