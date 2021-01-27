Академик РАН Александр Чучалин: «Коронавирус древнее, чем грипп и туберкулез»

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27 января 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: #ЗАУГЛОМ

Академик РАН, директор НИИ пульманологии Александр Чучалин в интервью с главным редактором «АН» Андреем Углановым на канале #ЗАУГЛОМ рассказал о фактах первой передачи коронавируса человеку.

- Можно чуть подробнее про коронавирус? А то все почему-то думают, что вот жил-был грипп, мы к нему привыкли. И вдруг - бах! Новая неведомая напасть, с которой никто не знает, как бороться.

- Выдающийся вирусолог академик Львов занимается филогенезом вирусов. Это очень серьезный ученый мирового уровня. До недавнего времени он был директором Института вирусологии, который, к сожалению, разрушили. Он приводит очень интересные данные американских вирусологов, которые занимаются филогенетическим деревом. Согласно этим данным, первая передача коронавируса у человека случилась, когда он стал контактировать с морепродуктами. То есть, коронавирус древнее, чем грипп и туберкулез. Туберкулез человеку пришел в тот период, когда он стал заниматься земледелием. Когда он наклонился над землей и стал в ней копаться. Микобактерии туберкулеза стали ингалировать и проникли в организм человека. А грипп - это новейшая инфекция. Считается, что первая эпидемия гриппа связана с Россией и носит название «российский грипп», и случилась она в начале прошлого века. А потом в 1919-20 годах разразилась пандемия «испанского гриппа», так называемой «испанки», которая задела, в том числе, и Россию.

- А коронавирус?

- В природе коронавирус живет практически во всем живом мире. В рептилиях, в верблюдах, в кошках и собаках... Вирус гриппа распространен даже меньше, чем коронавирус. Он был впервые выделен и описан в середине 30-х годов прошлого века. На одной из птицеферм случилась массовая гибель цыплят. Тогда только появилась электронная микроскопия и в тушках цыплят были выделены вирусные частицы, которые напоминали корону. Отсюда и название. Это не значит, что вируса до той поры не существовало. Просто тогда его впервые смогли выделить и рассмотреть. Но никто не знал, какое отношение он имеет к человеку. К тому же коронавирус никак не получалось культивировать. С вирусом гриппа разобрались довольно быстро. Брали эмбрион яйца и на нем вирус хорошо размножался.

Полностью интервью с академиком РАН Александром Чучалиным можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ