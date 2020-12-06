Бард Александр Новиков о новостях на ТВ: «Пусть лучше показывают Дзюбу, чем Собчак с ее свадьбами в катафалке»

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6 декабря 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: #ЗАУГЛОМ

Известный поэт и музыкант Александр Новиков в интервью с главным редактором «АН» Андреем Углановым на канале #ЗАУГЛОМ поделился своим мнением о российском спорте и новостях на ТВ.

Александр Новиков:

- Все новостные сайты, выпуски новостей и политических ток-шоу на госканалах, где до этого обсуждали Трампа и Байдена, перешли на голого Дзюбу. Это уровень наших новостей. Хотя, с моей точки зрения, лучше пусть показывают Дзюбу, чем Собчак с ее внеочередными собчачьими свадьбами в катафалке.

А вообще футбол наш - зрелище довольно унылое и бесперспективное. Покупка «звезд» не создает команду. Это создает видимость. Я все детство и юность играл в футбол и жил футболом. Тогда были герои страны - Лев Яшин, Игорь Нетто, Виктор Понедельник и другие. Этим футболистам мы, мальчишки, подражали. По телевизору футбол показывали редко, в газетах биографии футболистов не печатали, но мы где-то правдами и неправдами все это узнавали. Я был вратарем и сшил кепку, как у Льва Яшина. Это была мечта. Сегодня юношеского футбола, как такового, не существует.

И дело не только в футболе. Вспомните советскую сборную по хоккею, которая победила канадцев. Там не было никаких легионеров. Член той сборной, мой друг Евгений Мишаков, рассказывал, как они играли. Им помогал дух. За Родину бились и победили! Мы, русские, можем побеждать только за Родину, а не за деньги. А нынешний спорт - это барыги, это купля-продажа футболистов. Это бизнес, а не спорт. Если даже они выиграют Чемпионат мира - они что, будут героями России?

Полностью интервью с бардом Александром Новиковым можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ