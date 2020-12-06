Бард Александр Новиков о «Голубом огоньке»: «Они уже состарились и сморщились»

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6 декабря 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: #ЗАУГЛОМ

Известный поэт и музыкант Александр Новиков в интервью с главным редактором «АН» Андреем Углановым на канале #ЗАУГЛОМ поделился своим мнением о проходящих ежегодно «Голубых огоньках».

Александр Новиков:

- Сама по себе идея «Голубых огоньков» ничего порочного в себе не несет. Другое дело, что сегодня этот «Голубой огонек» из себя представляет. Уже много лет это одни и те же рожи. Лет десять назад я написал открытое письмо под названием «Шоу голубой обезьяны» - ничего с той поры не изменилось. Они уже постарели, сморщились, стали жалкие и карикатурные. Пучеглазые, одетые в пиджаки из портьерной ткани, увешанные побрякушками. И весь этот сброд, эта шелуха - это и есть нынешний «Голубой огонек».

А ведь затевался он когда-то с совершенно другой идеей. Помните «огоньки» пятидесятилетней давности? Там присутствовали космонавты, спортсмены, люди каких-то важных профессий. Люди, которых реально любил народ. С точки зрения сегодняшнего шоу-бизнеса эти «Огоньки» были, может быть, немного наивные. Но в них закладывалась совершенно здоровая, патриотичная идея. Они были чистые, как дети. А сегодня это помойка, в которой дерутся, кто за гонорар, кто за пиар. Соискатели платят организаторам, операторам, режиссерам, кому угодно, лишь бы как-то туда попасть и засветиться.

Я, к счастью, никогда в этих «огоньках» не выступал. Предложение выступить в этом шабаше для меня было бы унизительным.

Полностью интервью с бардом Александром Новиковым можно посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ

