Александр Новиков о Сергее Шнурове в Хабаровске и русских боевиках в Беларуси

Аргументы Недели → #Зауглом 13+

4 августа 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Что за народ угодил в белорусскую ловушку накануне переизбрания Лукашенко, и кто послал питерского клоуна в Хабаровск развлекать угрюмого Дегтярева и злить дальневосточников, когда самое время срочно вернуть план развития Дальнего Востока, подготовленного еще 8 лет назад, но выброшенного в мусорную корзину Набиуллиной и тогдашним вице-премьером Шуваловым? Наконец, почему бывший премьер Медведев не выполнил указание Путина назначить Вячеслава Штырова полпредом на Дальнем Востоке, предпочтя послушного варяга - бывшего торговца швейцарским шоколадом Юрия Трутнева? Об этом главный редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов поговорил с урожденным дальневосточником, поэтом и бардом Александром Новиковым.

- Сегодня ночью объявили, что задержали каких-то сотрудников ЧВК Вагнер. Тридцать человек - в каком-то пионерском лагере под Минском, и все они граждане России. Их даже показали. Путин хочет захватить Белоруссию?

- Тридцать человек, граждане другой страны заезжают в Белоруссию, и какая это может быть государственная акция, и какое это может быть поручение Путина, когда это выглядит совершенно по-идиотски? Если с целью государственного переворота, то тридцать человек мало, если с целью дискредитировать кого-то в Белоруссии или с целью отложить выборы, то может быть. Сегодня, пока я ехал, прочитал в интернете такой мягкий комментарий Лукашенко, который сказал, что надо разбираться, но, чтобы близкую нам страну не опорочить. В этом мягком высказывании кроется такая штука - это нежелание Лукашенко обострять ситуацию, и, в то же время, видимо, и он не до конца понимает суть происходящего. Но, когда допросят кого-нибудь из участников этой акции из этих обитателей пионерского лагеря, я думаю, хотя бы один найдется, который расскажет истинные цели, вот тогда и будет понятно.

- Белоруссия – это транзитная страна, через которую можно лететь куда угодно, а из Москвы можно вылететь только в три страны. Из Минска же можно вылететь как раз в Африку, где сейчас работают эти ЧВК, в Ливию.

- Нет, невозможно так вылететь, не согласовав это с государством, через которое ты пролетаешь.

- Может это перед выборами, но туда многие и с Украины приехали, чтобы устроить Майдан. Сегодня, если посмотреть интернет, он полон митингами, которые против Лукашенко, и, я думаю, что могло быть и так: прислали таких пацанов по договоренности с Лукашенко и с Путиным, чтобы они как-то нейтрализовали таких хлопцев с Украины, а в последний момент у Александра Григорьевича дрогнули нервы, и он решил сдать своих, потому что это проще.

- Поэтому я и говорю, когда допросят, и когда будут обнародованы какие-то факты из их намерений, тогда можно судить об этом. Если это действительно какая-то провокация, и что-то серьезное в этом кроется, то можно сказать, что о союзном государстве можно на долгое время забыть.

- Вернемся к себе на родину. У нас в России сейчас самое главное событие – это то, что происходит на Дальнем Востоке. Только что мы говорили с бывшим президентом Якутии Вячеславом Анатольевичем Штыровым, и он рассказал о реальном положении дел на Дальнем Востоке. Не о Фургале, которого арестовали, и это только предлог для всех этих событий, для всех этих митингов, а о том, что реально происходит в экономике. Вы, я знаю, родились на Дальнем Востоке, на острове Итуруп. Это уже дальше некуда. Скажите, все дальневосточники, которые там родились, остаются патриотами на всю жизнь, и вам тоже не чуждо, что происходит на Дальнем Востоке, и часто бываете там с концертами? Что там, на ваш взгляд, происходит сейчас?

- Если говорить об Итурупе, то это действительно моя родина, но я там жил всего 2 года. Мой отец был военный летчик, и там базировалась истребительная авиабаза. Потом мы уехали на Сахалин, жили там какое-то время, потом мы уехали в Вайнодо. И Итуруп, конечно, родина, она и есть родина, но меня волнует тема Дальнего Востока не потому, что я там родился. Мне, конечно, было бы обидно и горько, и я протестую всеми фибрами своей души против передачи Итурупа и других островов Японии, но, что касается того, что там происходит сегодня, вся проблема заключается в том, что Дальний Восток сегодня насыщен гастарбайтерами. Там нет основного населения России. Он обезлюжен, и сколько денег туда не вкладывай, эти деньги растворяются и уходят через гастарбайтеров за границу. Это временщики, и политика временщиков. Это губительнейшая политика для Дальнего Востока, хотя была программа, и она много лет назад была принята. Должны были эти территории быть сначала заселены гражданами России, именно гражданами России, а не приезжими. Сегодня граждан России там не много. Для того чтобы их заселить российскими гражданами, должны быть какие-то стимулы. В Советское время для тех, кто работал на Дальнем Востоке, для тех, кто работал даже вахтовым методом на Севере за Полярным кругом и перед Полярным кругом, то есть в северных районах России, были дотации, были высокие зарплаты. Поэтому, были молодые пары, только что поженившиеся, они могли туда уехать и устроить свою жизнь с самого начала сразу практически. Кроме того, национальная и идеологическая политика, начиная с кино, песен, рассказов, романтики этой жизни - студенческие и строительные отряды, молодожены, которые едут осваивать эти земли – это все большая программа. Сегодня такой программы нет. Сегодня время такое, когда чудовищные деньги вкладываются в строительство циклопических мостов, в строительство циклопических, может быть, даже и полезных заводов, которые сегодня полезны для нашей страны, но осваивают эти деньги приезжие и нашим ничего не остается, и молодежь уезжает оттуда. Она уезжает, и это место заполняется приезжими, а они ведут варварскую разработку наших полезных ископаемых. Раньше они свалки собирали. Вывозили оттуда все, что можно - весь мусор, шлак, металлолом ржавый, все, что угодно, и это закончилось, и они уже сегодня начали вывозить лес. Такая политика государства, что утекает все. Страну грабят, но тут сидят люди, которые «крышуют».

- Грабители то главные в Москве сидят.

- Да, совершенно верно.

- Был такой вице-премьер Шувалов, который отвечал за Дальний Восток, когда он еще был членом правительства. Сегодня он в каком-то банке работает, то есть ушел от ответственности. Этот Шувалов, при нем шли стройки АТС в 12-м году, и именно при его деятельности, как сказал Штыров, все дальневосточные строительные управления, которые работали там всегда, еще со времен БАМа, были разорены, и конкуренты были убиты. Остались только эти строители, которые живут сегодня в Москве, но это же не строители. Это люди, которые получают подряды и нанимают этих самых гастарбайтеров.

- Совершенно верно. Как артист, много выступавший за пределами Урала, я объехал все эти края и все дальневосточные города – Хабаровск, Владивосток, Находку, Сахалин. Я непосредственно имел возможность общаться с людьми, которые там живут. Всех там объединяет одна беда – отсутствие работы как таковой, оплачиваемой, и государственная политика, которая направлена на обогащение иностранных граждан и компаний. Даже газификации Дальнего Востока как таковой не существует. Проведены все трубопроводы, но они все идут в Китай, в Японию, куда угодно, но только не в наши города.

- Вы сейчас упомянули о плане по Дальнему Востоку. Я дам пояснение – этот план было поручено составить Вячеславу Анатольевичу Штырову Путиным еще в 2006 году. План был подготовлен, согласован с министерствами, с субъектами Федерации на Дальнем Востоке, со всеми. Его передают Набиуллиной в 13-м году, она тогда была помощником президента по экономике, и у нее он исчезает и не попадает к Путину. Меня часто ругают в комментариях, что я говорю, что бояре такие сволочи, а Путин хороший. А как такое может быть, что при таком царе - он же жесткий, его все боятся, а эти все набиуллины, шуваловы его не боятся?

- Еще в 1-ой половине 18 века Некрасов сказал: «Бичуем мы воришек мелких на удовольствие больших». То есть, ловят мелких воришек, рвут их на части, но есть какая-то граница, потолок, и на этом потолке, на другом этаже живет целая когорта, которая неприкасаемая, и они могут себе позволить не исполнять поручения президента. Президент давал ясное поручение – разработать программу Дальнего Востока, и ее разработали, и она сейчас исчезла. Ответственность кто-нибудь за это понес?

- Это не я говорю, это сказал разработчик и руководитель комиссии по разработке. Он назвал его «Кодексом Дальнего Востока», это Штыров сказал. Давайте посоветуем людям, которые на Дальнем Востоке выходят на митинги, оставьте эти лозунги, поставьте один главный лозунг «Верните на Дальний Восток план Штырова!» - вот какой сегодня самый главный лозунг. В нем только и будет выход из этой ситуации.

- Здесь интерес не только одного Хабаровска, это весь Дальний Восток. Сегодня стоит вопрос Курил, и для меня это интересная тема и как для человека, родившегося на Курилах и как для гражданина России, и, если бы я родился в Екатеринбурге или в Москве, для меня это был бы тоже больной вопрос. Что такое передать Курилы? Сегодня это уже не из категории политических решений, а из категории предательства, большого ли, малого ли, но предательства. И, если Курилы будут переданы, то этот Хабаровск охватит всю страну. Потому что то, что творили японцы… И ведь нет сегодня в прессе про зверства японцев на Дальнем Востоке: они же вырезали, рубили головы в селеньях мирным людям, именно рубили головы средневековыми способами. Они расстреливали детей. Есть такой случай, и он описан, известен, когда в нескольких селах согнали детей от двух до 15-ти лет, построили и всех расстреляли. И сегодня никто об этом не говорит. В Китае вырезали целыми городами, были массовые казни.

- Говорят, что река Янцзы была красной - десятки километров крови.

- За вопросом передачи Курил Японии стоит Америка, и они любыми способами травят на нас Японию. Завтра, если вопрос поднимется о передаче островов, не о самом процессе передачи, а только как начнут обсуждаться официально какие-то условия, страна наша поднимется на дыбы.

- Год назад министр иностранных дел Лавров на Селигере объяснял российской молодежи, почему и при каких условиях они эти острова отдадут. Это министр иностранных дел Лавров: «Эта тема, конечно же, обсуждалась, и в последний раз, пару лет назад, президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. Сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух этих островов».

- Когда была японская оккупация, они столько крови выпили из России! России приходилось во время войны держать силы на Дальнем Востоке, потому что они все время грозили, они все время делали выпады, провокации. Нам для борьбы с Гитлером не хватало сил. Страна была обескровлена, и эти негодяи там стояли, и сегодня они хотят получить эти острова. Пошли вон! Никогда они эти острова не получат!

- Вы мягко говорите.

- Я не любитель нецензурной лексики в эфире, но, тем не менее, мои чувства здесь таковы.

- Скажите, какого лешего туда поперся Шнуров? Это же клоун, который матерится на сцене. Он, конечно, умный человек, но строит из себя дурачка, и, вдруг, он оказывается руководителем какого-то иностранного телеканала. Дегтярев никого не принимает, ни с кем не говорит, и, вдруг, он получает от кого-то команду встретиться со Шнуром и говорить какие-то глупости. Кто послал Шнура, и кто дал команду Дегтяреву говорить со Шнуром?

- Это, конечно, сверху дано. Для того чтобы понимать ситуацию в Хабаровске, ездить туда абсолютно не обязательно. Она лежит на поверхности, она всеобщая, это вообще проблема всей страны. Она просто вспыхнула в Хабаровске, потому что там сегодня дошло все до ручки, до крайности, но эта проблема назревает и в других точках. Есть такая общая беда. Но это для президента очень опасная вещь, потому что процесс этот сегодня уже необратимый. Он просто зреет. Он, как брагу поставить и заткнуть ее напрочь, она будет бродить какое-то время, но через какое-то время этот сосуд взорвется, на мелкие куски разлетится. Сегодня этот хабаровский процесс – это и есть та самая поставленная брага, которую если сегодня закупорить, взорвется по всей стране.

- А вы не думали съездить, как Шнур, к Дегтяреву?

- Я не вижу смысла. Что, я приеду к Дегтяреву и буду учить его разговаривать с людьми? Если приеду, и мы сядем рядом, его слушать никто не будет.

- Шнур то поехал, хоть и с глупостями какими-то.

- У него какие-то видения этого вопроса или какие-то указания. Он сегодня зависимый человек, раз возглавил телеканал какой-то, а, следовательно, зависимый от какой-то группы людей, которые проводят в жизнь определенную политику.

- Я понимаю, вам неудобно говорить про своего коллегу.

- Почему неудобно? Мне удобно.

- Мне-то кажется, что Шнура как раз послали, чтобы он эту дырку открыл, и чтобы эти газы выходили, чтобы внимание отвлечь на Шнура, как он паясничает.

- Я и сказал, что он человек зависимый, и есть у меня понимание этого вопроса, что он выполняет какое-то определенное задание, и я далек от мысли, что это его искреннее какое-то желание. Если бы оно было искреннее, он приехал бы, попел бы песни, поругался матом вместе с залом, который выпустил бы пар в какой-то степени, но здесь совершенно другая стезя, это не его профессия.

- Этим Шнуром кто-то пытается завязать вот этот пузырь, и, в результате, Шнур то может оказаться весь в дерьме.

- Это и сделают.

- Что ж, пожелаем тогда господину Шнуру, чтобы он, все-таки, это понимал и в другой раз был осторожнее.

- Сейчас в прессе фигурирует две фамилии. Это Дегтярев и Шнур, и никакие люди здесь не участвуют, и все события, факты - вскользь упоминаемые. На первом плане две фигуры. Трутнев был какое-то время, но потерпел своеобразное фиаско в общении с народом, не договорился ни до чего, поэтому в прессе отошел на задний план.

- Трутнев занимался бы бизнесом у себя в Перми, он же возил шоколадные конфеты из Швейцарии, как я знаю, в свое время. А почему не назначить того же Штырова Вячеслава Анатольевича? Есть такая история, что Штырова, после того, как он был президентом Якутии, Путин вызвал к себе и предложил ему повышение, предложил возглавить Дальневосточный Федеральный округ в качестве представителя президента Дальневосточного Федерального округа. Вячеслав Анатольевич согласился, это его дело. Нужно было пройти согласование с председателем правительства и с вице-премьером, который отвечал за Дальний Восток. Председателем правительства тогда был Медведев, а вице-премьером, который отвечал за Дальний Восток, был Игорь Иванович Шувалов. Это миллиардер, который возит на частном самолете собачек на выставки по Европе. Во время разговора с Шуваловым Вячеслав Анатольевич Штыров (он мне сам про это говорил, и уже сегодня про это можно рассказывать) ему были заданы вопросы - а это как, а вот это как, а это чье, а это кому? Штыров человек прямой, он отвечал со стороны дальневосточников, со стороны государства. В результате, Путину была написана резолюция на его указе, рассмотреть, что это не член команды. О Штырове Медведев по рекомендации Шувалова написал: «это не член команды». В результате, Вячеслав Анатольевич от Дальнего Востока был отлучен вместе со своим планом «Кодекс Дальнего Востока». Это я рассказал, чтобы и вы и все остальные понимали, что такое большая политика. Жириновский, когда случилась эта история с Фургалом, заявил под телекамерами, выступая в Государственной Думе, что все губернаторы обязаны собирать какие-то коробки с деньгами и везти их в Москву: «Приходит к нему бывший руководитель аппарата, бывший губернатор и говорит: «Сергей Иванович, надо в Москву везти ящик, и называет сумму. Мы каждый год возим, и так по всей стране. Пока мы эту тотальную коррупцию не перебьем… А он не стал эти коробки возить в Москву. Вот и все». Вы живете на одной лестничной клетке с губернатором Свердловской области Куйвышевым, и вы с ним в хороших отношениях. Я знаю, что, когда у вас соль кончается, вы к нему забежите, а у него спички закончатся, он к вам забегает. Вы видели, как он, может жена, собирает коробки? Что он в них складывает, какие суммы?

- Это такая чудовищная глупость говорить про него в этом ключе. Он живет просто, на общечеловеческом уровне, и моя квартира гораздо богаче выглядит, на порядок богаче, чем его. Он живет очень просто, он очень много работает. Я с ним достаточно близко знаком, мы с ним на одной лестничной площадке живем уже 8 лет. Конечно, ходим друг к другу в гости, поэтому, я хорошо знаком с ним, как с личностью, как с руководителем области и просто как с соседом по лестничной площадке. Я ни разу у него не видел никаких роскошных вещей. Даже, помнится, подарили ему какую-то дорогущую ручку, которую я потерял, к сожалению. Он мне эту ручку подарил. Забери ее, говорит, потому что, если меня с этой ручкой увидят, опишут со всех сторон.

Он пишет простой ручкой, и, конечно, как губернатор не может ходить плохонько одетый, но у него нет ничего такого. У него нет полчищ охраны. Он иногда ходит пешком на работу, к нему приезжает сын, и они идут вдвоем гулять. Идут в храм, который на месте расстрела Романовых, идут просто так. Помню, дождь идет, он идет с зонтом, над сыном зонт, и никто не обращает внимания, что идет губернатор. Он абсолютно прост, и его Путин очень любит, привечает, потому что он работник хороший, хорошо справляется со своей работой. Он же был полномочным представителем Уральского Федерального округа, полпредом президента был. После этого ему Путин предложил возглавить область. Он возглавил, и с той поры у нас в области много чего сдвинулось в лучшую сторону.

- То есть, бедность не от того, что он вынужден все деньги складывать в коробки и возить в Москву?

- Нет, не все губернаторы возят, я вас уверяю. Есть такие, которые не возят. Ему незачем возить, он находится под особым контролем президента, и он его привечает. Это я знаю абсолютно точно. Кроме того, у него очень хорошие отношения со всеми, он такой коммуникабельный человек, обаятельный, порядочный. В нем есть такие вещи, которых во многих политиках нет. Эта большая политика. И большое хозяйство, которым он руководит, оно его не искалечило, оно не искалечило ему душу. Он не контужен должностью, и это самое главное, поэтому я с ним дружу. Если он будет возить коробками, я первый же съеду из этой квартиры в другое место.

- У вас только что закончилась история с судебными делами, и мы о ней уже говорили. Это только что было напечатано у нас в газете. Скажите, много ли в этой истории зависело от журналистов: и от местных журналистов, и от московских журналистов, которые по каким-то причинам почему-то писали всегда о вас негативно, а о той стороне, которая на вас накатывала и которая сегодня проиграла, всегда писали хорошо? Что случилось, на ваш взгляд, с журналистикой? Сафронова обвиняют, что он чуть ли не чешский шпион. Хотя, как я считаю, какой он шпион, что он даже и двух слов связать не может, если говорит о ракетной технике? Другая, некто Малышева, которая не сходит с экрана Первого канала, оказывается безумно богатым человеком, и кичится, что у нее квартира в Лондоне есть, и тоже считается журналисткой. Почему журналистика ушла? Мне кажется, я представляю классическую журналистику, которая за людей переживает. А вот другая журналистика все дальше уходит в деньги, в шпионские скандалы, в обливание грязью каких-то людей, в том числе таких, как вы, уважаемых людей. Как такое получается?

- Достаточно давно существуют полчища продажных коррумпированных чиновников, которые страшно боятся публикаций о том, что они творят, где они обогащаются, это первое. Существуют полчища бездарных, рвущихся в политику бизнесменов для того, чтобы каким-то образом защищать свое имущество, это второе. И третье, преступление перед честью и совестью человека совершили люди, которые отменили уголовную ответственность за клевету. Сегодня нельзя посадить человека за клевету, статья не предусматривает санкций. За оскорбление чести и достоинства суд присудит 15 тысяч рублей, если ты докажешь. На адвоката ты потратишь 100, а по суду получишь 15 тысяч, как компенсацию. За откровенную клевету посадить человека невозможно, и это сделал председатель правительства Медведев. А сделано это было умышленно, с единственной целью – все средства массовой информации тем или иным образом зависимы от властей, местных властей, центральной власти. То есть, они практически в большинстве своем управляемы, а судебная система сегодня такова, что она находится не на защите интересов граждан, а на защите интересов государства и каких-то финансовых государственных групп. Вот эти все вводные, эти все условия, создали предпосылки и благодатную почву для того, чтобы журналистика превратилась в вымогательство, и в журналистику хлынули просто бессовестные люди. Пришел журналист, сказал: я могу написать, и такие ко мне сколько раз обращались - давайте мы напишем хорошую статью. Это в то время, когда меня поливали грязью со всех сторон. Это же было проплачено, и около 500 статей вышло. И эта благодатная среда вскормила кучу таких редакторов, кучу псевдожурналистов, которые просто ходят и предлагают услуги. Сколько такая статья стоит? Не дорого, от 150-ти до 500 долларов в зависимости от объема и от степени похвальбы. Я никогда в жизни ни за одну статью не заплатил и взятки не дал, я генетически на это не способен, и я сказал, что лучше буду вас уничтожать, и их так и называю – желтая и одноразовая. Она сегодня в большинстве своем такая, и чего от нее ждать. Человеку сегодня приходится биться за свою честь, за свою чистую биографию, биться и доказывать, что ты чистый человек, что ты честный и порядочный.

- Отталкиваясь от этого, хочу сказать. У нас был сюжет с Магомедом Толбоевым - это кристально честный человек, знаменитый летчик-испытатель, он безумно предан президенту страны, неоднократно с ним разговаривал. Он попал в такую ситуацию, когда летно-исследовательский институт, в котором он работает, и вот эти люди… Помните, был такой министр обороны Сердюков, он сегодня возглавляет дивизион авиационный в «Ростехе». И его усилиями на весь мир знаменитый летный исследовательский институт идет под нож. Они хотят его закрыть, захлопнуть и открыть там какой-то аэродром, который никому не нужен. В интервью Магомед Толбоев сказал, что если это произойдет - он посмотрит в течение года - и если эта прослойка, которая отделяет Путина от населения, так и останется нетронутой, и они будут продолжать безобразничать, как Набиуллина, как Сердюков, как Шувалов, то он больше на выборы ходить не будет. Они же не сегодня шуваловы появились, 20 лет прошло.

- Для честного, кристального человека это действительно большое потрясение, это для него внутренний удар, и не пойти на выборы – это решение, которое трудно принять, и, когда человек высказывает вот так, это тоже должно быть серьезным сигналом и для общества и для президента в том числе. Но вот какая вещь происходит. Украл государственные деньги Серебренников, и признано, что они украдены, признаны виновными и осуждены на условный срок. Есть такая помощница Ксения Рубцова у Элины Быстрицкой, и у которой была генеральная доверенность на распоряжение деньгами Быстрицкой, у которой было все, и она тратила эти деньги на лечение, и сестра родная Быстрицкой из Израиля, 80-летняя старушонка, написала заявление на нее, куда она дела деньги. В суде доказано, что заявление, которое было подано от имени Быстрицкой, оно поддельное. Быстрицкая не ставила подпись. Я вчера встречался со многими артистами и с руководителем музыкальной редакции Первого канала, и они сейчас выступили в защиту Рубцовой, и там нет государственных денег, там была доверенность на распоряжение всеми деньгами, поддельное заявление, первый следователь ее обманул, сказал: признайся и пойдешь под подписку. Без адвоката, потом подделали, что, якобы, был адвокат. Адвокат в этот день в здание не заходил, потом он уже все подписал. То есть, все сфальсифицировано, и судья выносит решение – 3,5 года. Сейчас собирают артисты подписи. Какая-то должна быть единая справедливость? Суд куда смотрит? Там украдено и доказано - здесь доказано, что она ни в чем не виновата, и ей дают 3,5 года. Она пришла в одной маечке в суд, а ее арестовали и увезли в следственный изолятор. Государственные деньги сегодня одним можно красть безнаказанно, я не беру Серебренникова, есть куча чиновников, они и побольше крадут. Я не случайно привел цитату Некрасова, что «мы бичуем воришек малых, на удовольствие больших». Крадутся миллиарды, откаты сумасшедшие, следователи ловят с миллиардами, грузовиками вывозят деньги. Существует слой людей, который готов платить такие деньги за сокрытие. В частном бизнесе таких денег не украсть, следовательно, это деньги из каких-то государственных ресурсов. Нити тянутся до определенного, доходят до потолка и в него упираются.

- Это как раз тот слой, о котором говорил Толбоев.

- А за этим потолком, на другом этаже, вот как раз этот слой и живет, и вся ловля находится в пределах высоты этого потолка. Дальше – темно.

- Александр Васильевич, наша задача и заключается в том, чтобы от этого слоя, который представляют эти жирные пуза, мы скоро освободились. У нас просто другого выхода нет, и вы в этом нам очень хорошо помогаете.

Разговор главного редактора газеты «Аргументы недели» Андрея Угланова с поэтом и бардом Александром Новиковым вы можете посмотреть на YouTube-канале #ЗАУГЛОМ