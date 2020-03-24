Откуда у психоза ноги растут

Аргументы Недели → #Зауглом 13+

24 марта 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

фото с Youtube - канала "Зауглом"

Международная служба изучения общественного мнения Gallup International во всех странах мира провела опрос. У респондентов выяснили: доверяют ли они правительству и насколько серьёзно воспринимают пандемию. Главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ поговорил о результатах исследования с вице-президентом Gallup International Андреем Милёхиным, а также обсудил с ним, чем страшна инфодемия и преувеличена ли угроза коронавируса.



Исторически человечество пережило несколько серьёзных пандемий. Бессознательно люди всё равно боятся заболеваний, как и любой неизвестности. Сто лет назад «испанка» унесла 5% населения Земли. Но стоит учесть, что тогда закончилась Первая мировая война, и уровень гигиены в те времена был ниже, чем сейчас.



Что происходит сегодня? В России пока не зафиксированы случаи смерти от COVID-19, но тем не менее многие россияне в панике ушли на самоизоляцию, успев опустошить полки с гречкой и туалетной бумагой. За год в мире на дорогах умирает более миллиона человек. Но дороги никто не перекрывает, а вот из-за нового вируса Европа успела закрыть свои границы.



Почему мы все испугались коронавируса и игнорируем настоящие болезни и угрозы, среди которых всегда живём? Кто послал зловредный вирус на матушку-Россию и весь подлунный мир? Как всё это время Путину удавалось выводить страну из мировых и местных кризисов при абсолютно посредственной работе его правительства? Об этом смотрите в новом выпуске #ЗАУГЛОМ.















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Кстати, нас можно и послушать! Ознакомиться с новыми остроактуальными выпусками программы Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ теперь можно в любое время и в любом месте.



